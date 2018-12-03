Пиджак на голое тело и соблазнительное боди: Леся Никитюк снялась для мужского журнала XXL
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взорвала сеть откровенной фотосессией для украинского мужского глянцевого журнала XXL.
Леся Никитюк позировала в пикантных образах. На одном из фото телеведущая предстаёт в полупрозрачном боди от итальянского бренда Intimissimi перед зеркалом и демонстрирует соблазнительную фигуру.
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Вместе со звездой в фотосессии снялся ее партнер по грандиозному танцевальному шоу "Танцы со звездами" Максим Ежов. Для провокационной съемки Леся и Макс сделали забавный кадр, в котором их якобы застали в душе.
На своей странице в Instagram Леся шутя прокомментировала соблазнительную фотосессию.
Девушки запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому, ну и XXL Ukraine,
– написала она.
Поклонникам большемвсего запомнился снимок телеведущей в душевой кабине с бокалом шампанского в руке. На фото Никитюк позирует топлес в серебристом костюме.
Леся Никитюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк и Максим Ежов для XXL Ukraine
Леся Никитюк и Максим Ежов для XXL Ukraine
Максим Ежов для XXL Ukraine