Пиджак на голое тело и соблазнительное боди: Леся Никитюк снялась для мужского журнала XXL

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Леся Никитюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк для XXL Ukraine / xxl.ua

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взорвала сеть откровенной фотосессией для украинского мужского глянцевого журнала XXL.

Леся Никитюк позировала в пикантных образах. На одном из фото телеведущая предстаёт в полупрозрачном боди от итальянского бренда Intimissimi перед зеркалом и демонстрирует соблазнительную фигуру.

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Вместе со звездой в фотосессии снялся ее партнер по грандиозному танцевальному шоу "Танцы со звездами" Максим Ежов. Для провокационной съемки Леся и Макс сделали забавный кадр, в котором их якобы застали в душе.

На своей странице в Instagram Леся шутя прокомментировала соблазнительную фотосессию.

Девушки запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому, ну и XXL Ukraine,
– написала она.

Поклонникам большемвсего запомнился снимок телеведущей в душевой кабине с бокалом шампанского в руке. На фото Никитюк позирует топлес в серебристом костюме.

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк для XXL Ukraine

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк для XXL Ukraine

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк для XXL Ukraine

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Никитюк и Максим Ежов для XXL Ukraine


Леся Никитюк и Максим Ежов для XXL Ukraine


Максим Ежов для XXL Ukraine

Теги: LifeStyle Эротика Леся Никитюк
Источник: 24 канал
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