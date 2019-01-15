Пиджак на голое тело: сексуальная Натали Портман снялась для рекламы Dior
Знаменитая голливудская актриса обнажилась для рекламной кампании люксового бренда Dior. 37-летняя Натали Портман позировала перед камерами в откровенном виде, рекламируя не наряд, а косметику.
Результат сотрудничества знаменитой Натали Портман и популярной марки представители Dior опубликовали на официальной странице в Instagram.
Читайте также: Ирина Шейк кардинально сменила имидж фото с красной дорожки "Золотого глобуса 2019"
Многие годы Натали Портман успешно сотрудничает с брендом и является лицом линейки косметических средств и духов. Новая рекламная кампания, в которой актриса появилась в откровенном образе, посвящена тональному средству под названием Dior Forever.
Креативный директор косметики от Dior Питер Филипс утверждал, что обожает тональный крем за стойкость и идеальное слияние с кожей. Вероятно, именно поэтому Натали Портман предстала перед камерами фэшн-фотографа Дэвида Симса почти обнаженной. Она ярко доказала, что новое изделие безупречно сливается с тоном кожи.
К слову, блестящий пиджак, который актриса надела на голое тело, создала Мария Грация Кюри, которая занимает должность креативного директора Christian Dior.
Натали Портман для рекламы Dior / Скриншот с видеоролика
Выбор редакции
-
Группа "Скрябин" представила неизданную песню голосом Кузьмы: неожиданные деталисегодня , 15:26
-
Пережила домогательства и жестокое насилие: экс-помощница Мэрайи Кэри подала встречный исксегодня , 09:43
-
Бывшая сотрудница Мэрайи Кэри шантажирует ее "интимными видео": неожиданные детали17 января , 21:01