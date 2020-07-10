Финалистка десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Дана Оханская обнародовала серию обольстительных снимков, где предстала в эротическом образе и засветила обнаженную грудь.

Новая публикация Даны на личной инстаграм-странице произвела настоящий фурор в сети. Девушка предстала перед камерой в чрезвычайно сексуальном образе, что не оставила без внимания аудитория ее подписчиков.

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Еще во время участия в проекте "Холостяк" Оханская запомнилась зрителям, как одна из самых откровенных девушек. Она не стеснялась говорить на интимные темы, читала эротическую поэзию и не скрывала, что получает удовольствие от физических отношений с мужчинами.

Во время одной из фотосессий девушка позировала в страстном образе, которым завела сеть. Дана изображена, стоя на подоконнике. Черно-белые цвета фотографий придают им особую атмосферу и соблазнительность.

Красавица одета в черные трусики и удлиненный жакет, под которым нет одежды. Такой look показал обнаженную грудь экс-холостячки. Соединила его с туфлями-лодочками на каблуках. Волосы Оханская уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж.

Она похвасталась стройной фигурой, а также внимание привлекает ее проницательный взгляд и горячие позы.

Дана Оханская в пиджаке на голое тело / Instagram / @dana_okhanska

Эротический образ Даны Оханской / Instagram / @dana_okhanska

Дана Оханская засветила обнаженную грудь / Instagram / @dana_okhanska