В пиджаке на голое тело: Тина Кароль поразила гибкостью – фото
Украинская исполнительница Тина Кароль в очередной раз взбудоражила сеть. Она обнародовала фотографию, на которой предстала в пиджаке на голое тело и продемонстрировала свою гибкость.
Тина Кароль в очередной раз взбудоражила воображение полутора миллиона подписчиков. Она распространила на личной странице в инстаграме коллаж с эротической фотосессии, который вызвал активные обсуждения.
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Артиска изображена на фото, сидя в костюме белого цвета, который состоит из брюк и пиджака. Она надела его на голое тело, что больше всего привлекает внимание поклонников. Также продемонстрировала свою гибкость, подняв ногу вверх и уцепившись рукой за большой палец. Тина позировала босиком. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала сияющий макияж в пастельных тонах.
На второй части коллажа Кароль изображена крупным планом. На ее лице видим невероятную улыбку, которая излучает только положительные эмоции. А черно-белые цвета добавляют публикации обольстительность. Такой кадр вызвал большой ажиотаж среди пользователи сети. Они выражают свое восхищение в комментариях.
Тина Кароль в пиджаке на голое тело / Instagram / @tina_karol
Соблазнительные фотографии Тины Кароль
Тина Кароль позирует в нижнем белье / Instagram / @tina_karol
Тина Кароль в рубашке на голое тело / Instagram / @tina_karol
Эротический образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
Привлекательная Тина Кароль / Instagram / @tina_karol