Украинская исполнительница Тина Кароль в очередной раз взбудоражила сеть. Она обнародовала фотографию, на которой предстала в пиджаке на голое тело и продемонстрировала свою гибкость.

Тина Кароль в очередной раз взбудоражила воображение полутора миллиона подписчиков. Она распространила на личной странице в инстаграме коллаж с эротической фотосессии, который вызвал активные обсуждения.

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Артиска изображена на фото, сидя в костюме белого цвета, который состоит из брюк и пиджака. Она надела его на голое тело, что больше всего привлекает внимание поклонников. Также продемонстрировала свою гибкость, подняв ногу вверх и уцепившись рукой за большой палец. Тина позировала босиком. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала сияющий макияж в пастельных тонах.

На второй части коллажа Кароль изображена крупным планом. На ее лице видим невероятную улыбку, которая излучает только положительные эмоции. А черно-белые цвета добавляют публикации обольстительность. Такой кадр вызвал большой ажиотаж среди пользователи сети. Они выражают свое восхищение в комментариях.



Тина Кароль в пиджаке на голое тело / Instagram / @tina_karol

Соблазнительные фотографии Тины Кароль



Тина Кароль позирует в нижнем белье / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль в рубашке на голое тело / Instagram / @tina_karol



Эротический образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol



Соблазнительная Тина Кароль / Instagram / @tina_karol



Привлекательная Тина Кароль / Instagram / @tina_karol