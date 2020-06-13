Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова в очередной раз запостила в сети соблазнительное фото, на котором показала стройную фигуру. В заметке девушка поделилась тайной, о которой многие забывают.

На личной странице Даши в Инстаграме на днях появилось пикантное фото. Звезда показала кадр с фотосессии, а в публикации напомнила о важной тайне.

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Обольстительный образ Даши Квитковой

Даша позировала, сидя на стуле в пикантном образе. Она была одета в нижнее белье белого цвета и удлиненный пиджак в клетку. Такой наряд хорошо подчеркнул ее обнаженные стройные ноги.

Волосы Квиткова уложила в легкие кудри, а на лице сделала макияж в естественных тонах с коричневой помадой на губах.

Привлекает внимание также взгляд Даши. Она повернула голову на камеру и обольстительно смотрит в сторону.



Даша Квиткова показала обнаженные ноги / Instagram / @kvittkova

Что Даша Квиткова написала в публикации?

Даша отметила, что в жизни мы везде встречаем рекламу, даже в неожиданных местах.

На телевидении, радио, заборах, иногда даже на небе. И кажется, что придуманы все способы, которыми нас можно убедить: пить или не пить, курить или не курить, пользоваться и беречь, звонить и летать, посещать, отдыхать, выгодно, удобно, полезно, вкусно, дешево, быстро, вовремя и безопасно ,

– написала в посте Квиткова.

Кажется, что ничем уже нельзя удивить, но однажды утром девушка увидела удивительную рекламу. Во дворе на стене гаража было мелом написано "Витька + Люда = любовь". Эта реклама не убеждала, не звала, не напоминала, но она сообщала и раскрывала большую тайну, над которой работают поэты и философы. Тайну возникновения любви.

Именно плюс. Не рассудительный минус (кто больше), не корыстное умножение (во сколько раз), не мелочное деление (которое дает только часть), а плюс: безоглядный, щедрый, соединяющий двух обычных людей, дает фантастическую сумму – любовь,

– отметила Даша.

Блогерша призвала пользоваться знаком плюс, который порождает любовь.