Известная певица во время летнего сезона устраивает отпуска в Карпатах и на море, во время которых открывает новые увлечения. Ирина Федишин попробовала себя в роли диджея, выбрав для досуга пикантный купальник, который выгодно подчеркнул ее соблазнительные формы.

Вместе с семьей Ирина Федишин после длительного отдыха в Одессе отправилась в Буковель. Звезда уже успела насладиться релаксом в бассейне и полюбоваться фантастическими пейзажами Карпат. В инстаграм-профили она поширала видео за диджейским пультом, показав, как овладела новым увлечением.

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Так, певица создала зажигательный ремикс своего хита "Просто танцуй", который покорил сердца украинских слушателей. За пультом в роли диджея звезда чувствовала себя уверенно и не скрывала своего восторга от процесса создания музыки. Кроме того, игриво двигалась под энергичные ритмы.

Пикантный образ Ирины Федишин

Похоже, эксперимент артистка решилась спонтанно, ведь позировала на видео в дерзком look. На ней был сплошной купальник синего цвета на завязках, который подчеркивает пышную грудь и стройную фигуру. Хрупкая Ирина Федишин привыкла поражать фантастическими формами, поэтому смело загорает в купальнике и даже ходит по комплексу отдыха.

В солнечный день звезда выбрала массивные очки, которые прикрывали лицо, а волосы собрала в низкий пучок. За диджейским пультом она надела и наушники, а подтянутые ножки засветила вблизи бассейна.