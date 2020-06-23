В Украине продолжаются съемки нового комедийного сериала "Большие Вуйки 2". В проекте приняли участие немало представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, певица Тина Кароль предстанет в ленте в довольно пикантном образе.

Тина Кароль в сериале "Большие Вуйки 2"

Как известно, это первый телевизионный проект Тины Кароль после ослабления карантина. В сериале "Большие Вуйки 2" артистка получила второстепенную роль, которая, несомненно, запомнится окружающим. Сейчас на ТСН опубликовали новые кадры со съемочной площадки.

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Перед камерой Тина Кароль предстала в черном костюме. Пикантности ее образу добавляли прозрачные вставки на одежде. Позировала артистка рядом со своей коллегой по "Большим Вуйкам 2" Лилией Ребрик.

Главное – с самого начала правильно настроиться на съемочный процесс, то есть отыскать тот образ, что соответствует обстоятельствам сюжета. А дальше – просто живешь,

– поделилась Тина Кароль.



Тина Кароль и Лилия Ребрик на съемках сериала / Фото 1+1

Тина Кароль и Лилия Ребрик на съемках сериала / Фото 1+1

Что известно о сериале "Большие Вуйки 2"

Это продолжение комедийного сериала "Большие Вуйки", который вышел на экран в октябре 2019 года. По сюжету, главные герои – гуцулы Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк – возвращаются в родное село. Они все же добились от власти средств на дорогу и привлекли инвесторов для постройки гостиницы. Теперь Большие Вуйки становятся интересными для туристов, которые приносят немалые доходы местным жителям. Однако и здесь зрителей будут ждать захватывающие приключения гуцулов.

В сериале "Большие Вуйки 2" сыграли актеры: