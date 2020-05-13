Пикантные наряды и сцены в ванной: Оля Цибульская и DZIDZIO презентовали совместный клип

Певцу DZIDZIO и Оле Цибульской уже давно приписывают роман, хотя оба артиста состоят в браке. Но эти слухи еще больше разгорелись в сети после презентации клипа к совместной песне "Киця".

Это впервые за 3 года DZIDZIO и Оля Цибульская решились на такой дуэт. До этого поклонники певцов охотно напевали их хит "жду. Чмок". А вот слухи о романе артисты отказываются комментировать, тем самым подогревая эти разговоры: то сын Оли Цибульской Нестор похож на DZIDZIO, то карантин знаменитости проводят под одной крышей. И, как известно 24 каналу, оба певца счастливы в браке, а их объединяет крепкая дружба.

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Мы ничего не скрываем. Все и так давно знают. Каждый додумает как ему нравится,

– отметил DZIDZIO.



Оля Цибульская создала клип с Дзидзьо / Пресс-служба

В то же время Оля Цибульская решила добавить: "Все в тексте. У Миши (настоящее имя DZIDZIO, – LifeStyle 24) есть моя любимая песня и я зашифровала в "Кице" строки из нее. Это наша общая маленькая фишка".

По словам артистов, сначала клип к песне "Киця" они не планировали снимать. Идея для сюжета появилась после того, как смартфон DZIDZIO смонтировал кадры, которые он тайно снимал, когда Оля Цибульская об этом не догадывалась. Ролик настолько понравился обоим, что артисты таки создали клип. В видео "Киця" они сыграли влюбленных, которые живут в элитной квартире. Оля Цибульская для съемок выбрала пикантные и стильные наряды, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

Смотрите клип к песне Оли Цибульской и DZIDZIO – "Киця": видео