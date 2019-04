Пикантные декольте и магия: Дженнифер Лопес представила эффектный клип

Популярная американская певица Дженнифер Лопес представила в сети свой новый эффектный клип на песню Medicine. Ритмичный трек артистка записала совместно с рэпером French Montana.

Съемки в кино, регулярный спорт, подготовка к свадьбе, концерты и воспитание детей – Дженнифер Лопес умело сочетает немало работ. При этом артистка оставляет время и для своих сторонников, с которыми общается в Instagram-блоге, и на съемки новых клипов.

Так, на днях певица презентовала новый ролик, записанный для общего трека с рэпером French Montana. Дженнифер Лопес предстала перед камерами в игривых образах, в частности, ковбойских сапогах, шляпе и обольстительном костюме. Кроме этого, артистка засветилась в платьях с большими декольте.

Не забыла Дженнифер Лопес показать свои танцевальные умения. Звезда в одном боди станцевала на пилоне, что выглядело очень соблазнительно.

Клип Дженнифер Лопес и French Montana на песню Medicine: смотрите видео

Дженнифер Лопес и French Montana – Medicine: текст песни

Ooh, don't get got

Heard you got a bad rep, baby, don't ya?

I could be a lot

Don't you ever say I never warned ya

Who's better? Show me now

Who been in my bed and 'round your homies

Oh, I could be a lot

If you don't believe me, I can show ya

Don't go thinkin' you can use me

It don't take too much, you could lose me

Best believe I'm comin' true with a new ting

Oh, you ain't been the only one

I send shots like an Usi

Even in plain sight, don't care who see

Best believe I'm comin' through with a new ting

Oh, you ain't been the only one, bab3

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Touchdown, baby, b-bust down, baby

They drive you, Uptown, baby

Shawty, you Heaven-sent, yeah, my medicine

Movin' on up, George Jefferson

South Bronx where it happen

On a yacht catchin' fish, we don't get catfished

Never seen it, magic; horse and carriage

Sicker than your average, the ladies be the baddest

I know, yeah, drip drip out

Montana a.k.a. Young Wepa

Saucy, ooh, drip drop

Top-top off the roof, a flip-flop

Montana

