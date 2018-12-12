Пикантные сцены и признания: актеры фильма "Секс и ничего личного" рассказали детали съемок

В среду, 12 декабря, во Львове стартовали допремьерные показы украинской комедии "Секс и ничего личного". Знаменитые актеры пообщались с журналистами и зрителями, поделившись пикантными деталями.

Как признались актеры фильма "Секс и ничего личного" журналистам 24 канала, съемки комедии в основном проводились во Львове. Поэтому именно с этого живописного города начался допремьерный показ фильма.

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Пикантность комедии начинается с названия, однако, по словам режиссера Ольги Ряшиной, фильм рассказывает о том, как строить отношения. Поэтому молодые люди смогут многое почерпнуть из киноленты.

Да, название провокационное, но мы рассказываем об отношениях между людьми, о том, как влияет воспитание на будущее человека, как мужчина и женщина должны общаться между собой, что мужчина должен знать и делать, чтобы его женщина была счастлива. Да, там даже такое есть,

– с юмором рассказала Ольга Ряшина.

Режиссер добавила, что много времени потратила на подборку саундтреков. По ее словам, она пыталась открыть для молодежи новых исполнителей, которые менее известны, однако очень талантливы. Кроме этого, в фильме дебютировали многие актеры.

Секс и ничего личного: главные герои / 24 канал

Главные герои "Секс и ничего личного", Роман Луцкий и Анжелика Николаева, предстанут перед зрителями в пикантных ситуациях. Однако, по их словам, фильм не будет вульгарным.

"На самом деле, с Романом было очень легко, весело и комфортно. Я смеялась до слез над его шутками. У нас не было какого-то стеснения, мы об этом не думали, поэтому все обошлось без какой-то пошлости", – рассказала Анжелика Николаева.

Актриса призналась, что одну из откровенных сцен им пришлось снимать на день рождения Романа Луцкого. Поэтому вся съемочная группа шутила, что такой эпизод – своеобразный подарок для именинника.

"Секс и ничего личного": пикантные сцены / Планета кино

Я бы добавил, что на этапе формирования сценария мы сделали все, чтобы главным актерам максимально было комфортно. Поэтому там есть сцены, что и она его, и он ее. Мы за гендерное равенство. Плюс Луцкий хорошо целуется, это не я придумал, а мне Анжелика сказала,

– с юмором добавил Сергей Притула.

Стоит отметить, что в киноленте популярный телеведущий и шоумен предстает в роли опытного наставника, который может дать совет в довольно интимных вопросах. Сергей Притула пошутил, что в жизни он сам не нуждался таких подсказках от друзей.

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"В компаниях ребят, в юности, когда 15, 16, 17 лет, еще что-то обсуждают, но так, чтобы я обращался сейчас к друзьям, в таком возрасте... Я уже второй раз женат, все знаю. А если не знаю, мне Луцкий рассказывает. Это только в фильме я его наставник, а в жизни все наоборот", – с юмором рассказал Сергей Притула.

Главная премьера комедии "Секс и ничего личного" запланирована на 20 декабря. Фильм уже имеет немалый успех в Украине, поэтому имеет шансы установить рекорд в прокате.

Трейлер к киноленте "Секс и ничего личного": смотрите видео