"Пиккардийская Терция" подготовила оригинальный сюрприз ко Дню Львова: видео

Знаменитые вокалисты из "Пиккардийской Терции" решили сделать сюрприз для своих поклонников и презентовали новую песню. Композицию они посвятили родному Львову, который готовится отмечать 763-летие.

Трек с названием "Львов" уже появился на YouTube-канале "Пиккардийской Терции". В lyric-видео артисты показали так называемые "визитки" города: знаменитые львы, скульптура Славы на Оперном театре, продавцов лакомств в пышных платьях, шоу "живых" скульптур, заезд батяр на велосипедах и дождливую погоду, которой славится Львов.

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Ко Дню Львова! Грандиозный музыкальный подарок родному городу от вокальной формации "Пиккардийская Терция" – атмосферное видео на песню "Львов"!

– анонсировали музыканты.

Известно, что автором песни выступил Марьян Хемар, а украиноязычный перевод создали Андрей Кирчив и Влодко Лучишин. Ритмичная композиция "Львов" вошла в студийный альбом "Этюды". Ее и другие знаменитые песни "Пиккардийская Терция" исполнит на День Львова, празднование которого запланировано на пятницу, 3 мая.

Слушайте новую песню "Пиккардийской Терции" – "Львов": видео

Что известно о "Пиккардийской Терции"?Это формация, которая образовалась в 1992 году во Львовском музыкальном училище. Сейчас в составе группы 6 талантливых вокалистов: Богач Богдан, Капраль Андрей, Нудык Ярослав, Турянин Роман, Шавала Андрей и Якимец Владимир. За годы своей успешной карьеры "Пиккардийская Терция" выпустила 13 студийных альбомов, которые получили немалую популярность в Украине.



Но, пожалуй, каждый украинец знает вокалистов благодаря их трогательной перепевке "Гей, пливе кача...". Именно эта песня играла во время прощания с Героями Небесной Сотни в 2014 году и стала символом человеческих потерь на Майдане и Востоке Украины.