Пилинг лица в домашних условиях: простые и полезные советы

Пилинг лица – одна из важных косметологических процедур, поскольку простого умывания не достаточно для полного очищения кожи. Поэтому стоит время от времени проводить такую чистку, чтобы удалить загрязнения под кожей: омертвевшие клетки эпидермиса, скопления жира, а также улучшить состояние и цвет кожи.

Для того, чтобы привести лицо в идеальное состояние и не влететь в копеечку, есть прекрасная альтернатива походу к косметологу – сделать пилинг в домашних условиях. С помощью пилинга можно значительно улучшить состояние кожи и даже избавиться от мелких морщин и неровностей кожи.

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Обязательно: если у вас есть кожные заболевания, перед проведением любых процедур рекомендуем проконсультироваться с косметологом.

Существует много разновидностей пилинга: механический, лазерный, вакуумный, ультразвуковой, фруктовый и химический. А также процедуры отличается по глубине воздействия: поверхностные, срединные и глубокие пилинги.

Одними из важнейших преимуществ пилинга является очищение пор, отшелушивание ороговевшего слоя, улучшение кровообращения и работы сальных желез кожи.

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Идеально очистить и восстановить кожу помогут следующие советы.

Как сделать пилинг лица в домашних условиях

Сначала надо подготовить кожу к процедуре. Для этого нужно распарить лицо и очистить его обычным лосьоном. После чего можно сразу приступать к нанесению маски.

К примеру, смешать овсяные хлопья с молоком и растительным маслом и нанести на лицо тонким слоем, избегая зоны вокруг глаз и сделать легкий массаж смесью.

Или воспользоваться популярным кофейным пилингом. Для этого нужно нанести свежую кофейную гущу после только что выпитого кофе на лицо и круговыми движениями втирать в течение 5 минут.

Одним из самых действенных методов пилинга лица является применение инновационного продукта производства белорусской косметической компании Bielita MEZO complex – Мезопилинг-скатка для глубокой очистки лица. В результате применения пилинга-скатки кожа становится гладкой, свежей и эластичной.

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Стоит заметить, что ни в коем случае нельзя использовать продукт на раздраженной, поврежденной и очень сухой коже. А при попадании в глаза обязательно следует промыть большим количеством воды.

Также рекомендуем попробовать йогуртовую маску-пилинг. В этом поможет натуральный кислый йогурт и оливковое масло. Сначала нужно нанести тонкий слой масла на лицо, а сверху толстый слой йогурта. После того, как смесь высохнет, нужно помассировать лицо и умыться теплой водой.