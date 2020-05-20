Pink рассказала, как коронавирус повлиял на здоровье ее сына

Американская певица Pink с 3-летним сыном Джеймсоном поборола коронавирус. Однако COVID-19 не прошел бесследно: после лечения у мальчика появилась аллергия.

Об этом Pink рассказала своим поклонникам на инстаграм-странице. Артистка отметила, что сейчас отходит от коронавируса и уже столкнулась с первыми последствиями. Теперь у ее 3-летнего сына Джеймсона аллергия на молочные продукты, яйца и пшеницу. Это медики обнаружили после повторной сдачи крови после выздоровления.

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"Выяснилось, что у моего Джамо пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID-19", – отметила она.

Pink добавила, что до этого не было симптомов аллергии. Теперь артистка должна учесть советы медиков и готовить другую еду для маленького сына.

Что известно о коронавирусе в семье Pink

В первые дни апреля певица Pink рассказала поклонникам, что у ее сына есть симптомы коронавируса. Тест на COVID-19, который певица сдала с сыном, оказался положительным, поэтому она самоизолировалась с ним от других родственников.

3-летний Джеймсон значительно сложнее перенес болезнь, о чем в одном из шоу рассказала Pink. У него была повышенная температура на протяжении всех 3 недель лечения. Кроме этого, у ребенка были боли в животе и горле, диарея и боль в груди, а затем сильная головная боль. В то же время у Pink не было лихорадки, поэтому она могла круглосуточно ухаживать за больным сыном. Певица только чувствовала общую слабость и тошноту, которые тоже входят в симптомы коронавируса.

Сейчас Pink и ее сын Джеймсон чувствуют себя хорошо. Все последующие тесты на коронавирус являются негативными, поэтому певица воссоединилась с мужем Кэри Гартом и дочерью Уиллоу, которые находились отдельно на карантине.