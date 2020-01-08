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Пинк и Кэри Харт поздравили друг друга с годовщиной супружеской жизни

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Певица Пинк с мужем Кэри Хартом / Instagram / @pink

Эпатажная американская певица отмечает 14 годовщину в браке с профессиональным мотоциклистом Кэри Хартом. Каждый из них чувственно поздравил свою половинку со знаковой датой и поделился общими архивными кадрами на страницах социальных сетей.

В отношениях звездных супругов не всегда царила гармония. Пара, которая была в шаге от развода сумела сохранить чувства, которые прошли немалое испытание временем и превратились в крепкую семью с двумя замечательными детьми 8-летней Уиллоу и 3-летним Джеймсоном.

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Вчера, 7 января, Пинк и Кэри Харт отметили 14 годовщину своей супружеской жизни. Знаменитости публично поздравили друг друга на личных страницах в Инстаграме.

Так, легендарная исполнительница поделилась кадром первого поцелуя в официальном статусе жены и отметила, что их брак не похож на образцовый, однако она всегда чувствует любовь и поддержку своего мужа.

Так много лет, так много причесок... Мы в браке уже очень долгое время, дорогой. Он не идеален, но я благодарна, что он наш. Я люблю нашу семью. Спасибо, что прикрываешь меня спереди, сбоку и сзади. Ты настоящий мужчина, Кэри Харт,
– призналась звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от P!NK (@pink)

Любимый поздравил Пинк роскошным букетом, которым певица поспешила поделиться со своими поклонниками. Мужчина также оставил открытку, в которой пообещал, что в будущем их ждет еще больше приятных моментов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от P!NK (@pink)

Кэри Харт также опубликовал архивные кадры с женой, которые были сделаны во время их свадьбы на Коста-Рике. К поздравительному слову он также добавил семейную фотографию во время совместного отдыха.

Мужчина заметил, что вместе супруги прошли через сложные жизненные испытания и преодолели немало трудностей на пути к признанию. Однако успех каждого из них – заслуга обоих.

14 лет я женат на удивительной женщине. Я так горд той жизнью, которую мы построили вместе. Мы оба из неблагополучных семей, и мы сделали выбор в пользу наших отношений, над которыми усердно работали. И посмотри на нас сейчас! Мы были двумя неудачниками, когда встретились, мы выросли вместе, и теперь у нас удивительная семья. Спасибо, что ты мой лучший друг и потрясающая мама для наших детей. Я люблю тебя,
- признался Кэри Харт.

 

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Теги: LifeStyle Звездные романы
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