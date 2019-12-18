"Пиноккио": в сети появился украинский трейлер к фильму по мотивам легендарной сказки

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Римейки и экранизации на популярные сказки пользуются все большей популярностью, ведь современные режиссеры точно знают, как передать старую-любимую историю по-новому. Так, один из лучших итальянских режиссеров Маттео Гарроне взялся переснять сказку о Пиноккио.

51-летний итальянский фильмотворец, известный работой над фильмом "Гоморра" 2008 года, подготовил для своих фанатов кое-что интересное. Маттео Гарроне взялся создать римейк на популярную сказку "Пиноккио", первый украинский трейлер к которой уже взрывает сеть.

Кстати, режиссер Роберт Земекис переснимет известный мультфильм от Disney - "Пиноккио"

Впервые полнометражный фантастический фильм представили в Риме на прошлой неделе, 12 декабря. Однако мировая премьера ленты состоится на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 до 25 февраля 2020 года.

Как сообщает издание Variety, дебютный показ картины, снятой по мотивам сказки Карло Коллоди, пройдет в рамках секции Special Gala.

Главные роли в картине сыграли Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини и Марина Вакт.

Премьера фильма в Украине запланирована на 12 марта 2020 года.

Пиноккио 2020: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Литература LifeStyle Кино
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