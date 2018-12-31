Пиппа Миддлтон будет встречать Новый Год на "острове миллионеров"

Младшая сестра герцогини Кембриджской впервые будет встречать Новый год в статусе мамы. Место для празднования Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз выбрали подходящее. Молодые супруги отправились на остров Сен-Барт, что на территории Карибского моря.

Накануне зимних праздников 35-летняя Пиппа Миддлтон устроила себе атмосферную предрождественскую фотосессию. На снимках она предстала в уютном домашнем наряде, позади нее стояла украшенная елка и сверкали новогодние огоньки. Однако, вероятно, такой новогодней атмосферы для сестры Кейт Миддлтон было достаточно, чтобы решить праздновать Новый год в теплых краях.

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Пиппа Миддлтон вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом решили встречать Новый год в тропическом климате. Молодые супруги отправились на остров Сен-Барт, который расположен на территории Карибского моря. Они присоединились к своим друзьям модели Вог Уильямс и ее трехмесячному сыну Теодору. К слову, выбор места не стал неожиданностью, ведь семья Мэттьюз имеет роскошный отель Eden Rock на карибском острове и Пиппа уже проводила там время на зимних каникулах.



Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом и сыном Артуром / Instagram / @bea_york