Пиппа Миддлтон будет встречать Новый Год на "острове миллионеров"

35 Читати новину українською
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Getty Images

Младшая сестра герцогини Кембриджской впервые будет встречать Новый год в статусе мамы. Место для празднования Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз выбрали подходящее. Молодые супруги отправились на остров Сен-Барт, что на территории Карибского моря.

Накануне зимних праздников 35-летняя Пиппа Миддлтон устроила себе атмосферную предрождественскую фотосессию. На снимках она предстала в уютном домашнем наряде, позади нее стояла украшенная елка и сверкали новогодние огоньки. Однако, вероятно, такой новогодней атмосферы для сестры Кейт Миддлтон было достаточно, чтобы решить праздновать Новый год в теплых краях.

Читайте также: Пиппа Миддлтон гуляет с сыном в бюджетном образе: неожиданные фото

Пиппа Миддлтон вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом решили встречать Новый год в тропическом климате. Молодые супруги отправились на остров Сен-Барт, который расположен на территории Карибского моря. Они присоединились к своим друзьям модели Вог Уильямс и ее трехмесячному сыну Теодору. К слову, выбор места не стал неожиданностью, ведь семья Мэттьюз имеет роскошный отель Eden Rock на карибском острове и Пиппа уже проводила там время на зимних каникулах.

Піппа Міддлтон
Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом и сыном Артуром / Instagram / @bea_york

Теги: LifeStyle Пиппа Миддлтон
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 13:28 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 39358
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 129
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 2988
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
485
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11252
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 244
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук