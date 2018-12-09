Пиппа Миддлтон гуляет с сыном в бюджетном наряде: яркие фото

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон попалась на прогулке с сыном на улицах Лондона в бюджетном наряде.

Молодая мама Пиппа Миддлтон все чаще появляется на публике и попадает в объективы фотокамер папарацци. Поэтому на этот раз новые снимки сестры герцогини Кембриджской появились на сайте The Daily Mail.

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Пиппа решила прогуляться с сыном без компании мужа, родителей или няни. На улицы Лондона она вышла в темно-синей куртке от Zara, джинсах и черных сапогах на "низком ходу" от Stuart Weitzman. Волосы были аккуратно собраны в хвост, а на ручке темно-синей коляски, в которой лежал ее сын Артур, была прикреплена маленькая дорожная сумка.



Пиппа Миддлтон на прогулке с сыном/ The Daily Mail



Сестра Кейт Миддлтон гуляет с первенцем / The Daily Mail

Напомним, недавно Пиппа Миддлтон вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом посетили рождественскую службу с принцем Гарри и Меган Маркл. Она была посвящена памяти погибшему другу герцога Сассекского.