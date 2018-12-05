Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз посетили первое светское мероприятие после рождения сына: фото

Младшая сестра Кейт Миддлтон впервые официально вышла в свет после рождения первенца. Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз присутствовали на рождественской службе с принцем Гарри и Меган Маркл.

В вечер, когда Кейт Миддлтон проводила время на дипломатическом приеме в тиаре принцессы Дианы, младшая сестра герцогини пришла на службу, приуроченную памяти близкого друга принца Гарри. Приятель члена королевской семьи погиб в 2012 году в автокатастрофе.

Читайте также: Моя жизнь вполне обычная: мама Кейт Миддлтон впервые рассказала подробности из жизни детей и внуков

Служба прошла в церкви святого Луки в Лондоне. Супруги пришли на службу без новорожденного сына Артура. Для первого официального выхода на публику Пиппа Миддлтон выбрала коричневое пальто с мехом на воротнике, синие колготы и туфли-лодочки в тон.



Пиппа Міддлтон и Джеймс Метьюз / Instagram / @ fromberkshiretobuckingham

Также папарацци удалось запечатлеть принца Гарри и беременную Меган Маркл. Ее животик заметно увеличился в размерах.



Принц Гарри та Меган Маркл / Instagram / @meghanmarkle_hd

Напомним, младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца в середине октября. Однако о выбранном имени новорожденного официально стало известно примерно через месяц. Пиппа и Джеймс назвали сына Артур Майкл Уильям.