Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз посетили первое светское мероприятие после рождения сына: фото

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Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Instagram/ @sebochnak

Младшая сестра Кейт Миддлтон впервые официально вышла в свет после рождения первенца. Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз присутствовали на рождественской службе с принцем Гарри и Меган Маркл.

В вечер, когда Кейт Миддлтон проводила время на дипломатическом приеме в тиаре принцессы Дианы, младшая сестра герцогини пришла на службу, приуроченную памяти близкого друга принца Гарри. Приятель члена королевской семьи погиб в 2012 году в автокатастрофе.

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Служба прошла в церкви святого Луки в Лондоне. Супруги пришли на службу без новорожденного сына Артура. Для первого официального выхода на публику Пиппа Миддлтон выбрала коричневое пальто с мехом на воротнике, синие колготы и туфли-лодочки в тон.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз
Пиппа Міддлтон и Джеймс Метьюз / Instagram / @fromberkshiretobuckingham

Также папарацци удалось запечатлеть принца Гарри и беременную Меган Маркл. Ее животик заметно увеличился в размерах.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри та Меган Маркл / Instagram / @meghanmarkle_hd

Напомним, младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца в середине октября. Однако о выбранном имени новорожденного официально стало известно примерно через месяц. Пиппа и Джеймс назвали сына Артур Майкл Уильям.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон
Источник: 24 канал
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