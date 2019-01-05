Пиппа Миддлтон засветилась в купальнике через три месяца после родов: неожиданные фото
35-летняя Пиппа Миддлтон, которая недавно впервые стала мамой, засветилась в купальном костюме, отдыхая на пляже в Сен-Барте. Младшая сестра герцогини Кембриджской смело может гордиться стройной фигурой после родов.
В конце 2018 года иностранные СМИ сообщили, где Пиппа Миддлтон будет встречать Новый год вместе со своим новорожденным сыном Артуром и мужем Джеймсом Мэттьюзом. В сообщении говорилось, что молодые родители будут праздновать новогоднюю ночь на острове Сен-Барт, который расположен на территории Карибского моря.
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После празднования Нового года влюбленные решили остаться там еще на несколько дней. Папарацци удалось сделать несколько удачных кадров с отдыха Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза вместе с их сыном. Семья отдыхала на одном из побережий Карибского моря. Пиппа Миддлтон загорала в белом бикини от английского бренда Biondi London. Открытый купальник позволил рассмотреть стройный животик молодой мамы.
К слову, семья Мэттьюз владеет недвижимостью на "королевском острове", поэтому Пиппа Миддлтон вместе с 3-месячным сыном могут остаться в теплых краях на всю зиму.
Пиппа Миддлтон / Instagram / @katetheduchessofcambridge
Пиппа с мужем Джеймсом Меттьюзом / Instagram / @pippa.middleton.matthews
Пиппа Миддлтон / Instagram / @katetheduchessofcambridge