Пирог со сливами – простой рецепт приготовления
Этот сливовый пирог достаточно быстрый в приготовлении. Кисловатые сливы удачно сочетаются со сладким тертым тестом и сметаной.
Как приготовить пирог со сливами
Ингредиенты для пирога со сливами:
– 500 грамм слоеного теста;
– 200 грамм сметаны;
– 300 грамм слив;
– 100 грамм сахара;
– 150 грамм сливочного масла;
– 180 грамм муки;
– сахарная пудра.
Пирог со сливами: пошаговый рецепт
1. Готовым слоеным тестом укрываем противень и выпекаем его при температуре 200 градусов 10 минут.
Чтобы слоеное тесто не поднималось делаем небольшие отверстия вилкой по всей поверхности
2. Смешиваем муку с сахаром и добавляем кубики холодного сливочного масла.
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3. Растираем смесь руками и выкладываем на пергамент. Охлаждаем в холодильнике 20 минут.
Сливовый пирог
4. Достаем противень с тестом и смазываем сметаной.
5. Выкладываем половинки слив на тесто со сметаной.
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6. Охлажденным тертым тестом посыпаем всю поверхность пирога.
7. Выпекаем пирог со сливами при температуре 170 градусов 30 минут.
Декор сливового пирога:
8. Готовый пирог осторожно достаем с противня и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак