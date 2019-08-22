Пирог со сливами – простой рецепт приготовления

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Как приготовить пирог со свежих слив – рецепт пирога со сливами
Рецепт пирога со сливами / Богданна Рыбак

Этот сливовый пирог достаточно быстрый в приготовлении. Кисловатые сливы удачно сочетаются со сладким тертым тестом и сметаной.

Как приготовить пирог со сливами

Ингредиенты для пирога со сливами:
– 500 грамм слоеного теста;
– 200 грамм сметаны;
– 300 грамм слив;
– 100 грамм сахара;
– 150 грамм сливочного масла;
– 180 грамм муки;
– сахарная пудра.

Пиріг з сливами рецепт

Пирог со сливами: пошаговый рецепт

1. Готовым слоеным тестом укрываем противень и выпекаем его при температуре 200 градусов 10 минут.

Чтобы слоеное тесто не поднималось делаем небольшие отверстия вилкой по всей поверхности

2. Смешиваем муку с сахаром и добавляем кубики холодного сливочного масла.

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3. Растираем смесь руками и выкладываем на пергамент. Охлаждаем в холодильнике 20 минут.

Рецепт пирога з сливами

Сливовый пирог

4. Достаем противень с тестом и смазываем сметаной.

5. Выкладываем половинки слив на тесто со сметаной.

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6. Охлажденным тертым тестом посыпаем всю поверхность пирога.

7. Выпекаем пирог со сливами при температуре 170 градусов 30 минут.

Декор сливового пирога:

8. Готовый пирог осторожно достаем с противня и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: LifeStyle 24
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