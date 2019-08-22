Пирог со сливами – простой рецепт приготовления

Этот сливовый пирог достаточно быстрый в приготовлении. Кисловатые сливы удачно сочетаются со сладким тертым тестом и сметаной.

Как приготовить пирог со сливами

Ингредиенты для пирога со сливами:

– 500 грамм слоеного теста;

– 200 грамм сметаны;

– 300 грамм слив;

– 100 грамм сахара;

– 150 грамм сливочного масла;

– 180 грамм муки;

– сахарная пудра.

Пирог со сливами: пошаговый рецепт

1. Готовым слоеным тестом укрываем противень и выпекаем его при температуре 200 градусов 10 минут.

Чтобы слоеное тесто не поднималось делаем небольшие отверстия вилкой по всей поверхности

2. Смешиваем муку с сахаром и добавляем кубики холодного сливочного масла.

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3. Растираем смесь руками и выкладываем на пергамент. Охлаждаем в холодильнике 20 минут.

Сливовый пирог

4. Достаем противень с тестом и смазываем сметаной.

5. Выкладываем половинки слив на тесто со сметаной.

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6. Охлажденным тертым тестом посыпаем всю поверхность пирога.

7. Выпекаем пирог со сливами при температуре 170 градусов 30 минут.

Декор сливового пирога:

8. Готовый пирог осторожно достаем с противня и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак