Бисквитный пирог со сливами – рецепт домашней выпечки

Сливы – невероятно вкусные и спелые в сентябре. А это значит, что сейчас самое время готовить пухлые бисквитные пироги со сливами, которые удивят вас своим нежным вкусом. Рецепт мы для вас уже подготовили!

Рецепт, как приготовить бисквит

Ингердиенты для бисквита:

– 6 яиц;

– 2 желтка;

– 150 г сахара;

– 5 грамм разрыхлителя для теста;

– 150 г муки;



Для начинки:

– 15 целых слив;

– сахарная пудра.

Поэтапное приготовления бисквита

1. Взбиваем яйца с желтками, добавляем сахар. Масса должна быть устойчива и густая. По времени это должно занять до 10 минут.

2. Муку нужно предварительно просеять через сито и небольшими частями добавлять в яичную массу, деликатно мешая наш будущий бисквит лопаткой.

Читайте также: Рецепт варенья из слив: пошаговый рецепт

3. Добавляем разрыхлитель в тесто. Вымешиваем.

4. После получения однородной массы выливаем ее в круглую форму для выпечки размером 20 сантиметров в диаметре.



Рецепт домашней выпечки со сливами

5. Сливы помыть и просушить. Разделить на 2 половинки и вынуть косточку.

6. Выложить в форму с тестом.

7. Выпекать бисквит нужно при температуре 160 градусов – 35 минут. Проверяем его на готовность деревянной шпажкой по центру лепешки.

Читайте также: Пирог со сливами – простой рецепт приготовления

8. Шпажка должна быть сухой. Если она влажная – выпекайте дальше еще 5-10 минут.

9. Готовый бисквитный пирог должен полностью остыть. Его можно задекорировать ванильным сахаром или шоколадным топингом.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак