Пирожки из слоеного теста: легкий рецепт от Натали Портман

Голливудская актриса Натали Портман, которая в течение многих лет является веган-активисткой, поделилась с поклонниками рецептом пирожков, которые она готовила ко Дню благодарения.

Натали Портман опубликовала свой любимый рецепт ко Дню благодарения на странице в инстаграме. Также звезда показала короткий ролик из процесса приготовления пирожков, которые могут быть сладким или солеными.

Читайте также: В красном платье под дождем: стильный образ Натали Портман в Нью-Йорке

"Я использовала кабачковую капусту, лук-порей, цветную капусту, грибы и яблоки, но вы можете добавлять любые фрукты и овощи, которые вам больше всего нравятся", – написала голливудская актриса в подписи.

Пирожки из слоеного теста – рецепт Натали Портман

Ингредиенты:

Лук-порей

Цветная капуста

Грибы

Баклажаны

Яблоки

Веганское слоеное тесто

Лук

Соль

Оливковое масло

Масло авокадо

Рецепт приготовления:

Варианты начинки для пирожков

1. Очищенные и нарезанные яблоки в кленовом сиропе и корице;

2. Нарезанные кубиками баклажаны и лук с оливковым маслом и солью;

3. Измельченные грибы и чеснок в оливковом масле и с солью;

4. Порезанный лук-порей, цветная капуста, масло авокадо и соль.

Как приготовить пирожки из слоеного теста

– Пока готовятся начинки, надо подготовить противень с пергаментной бумагой и разогреть духовку. Затем надо разрезать размороженное веганское слоеное тесто на квадратики.

– Добавьте ингредиенты сверху на слоеное тесто;

– Заверните квадраты в углах, чтобы сделать маленькие стенки вокруг слоеного теста (как видно на видео)

– Смажьте открытые пирожки оливковым маслом;

– Выпекайте в духовке около десяти минут.