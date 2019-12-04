Пирожки из слоеного теста: легкий рецепт от Натали Портман
Голливудская актриса Натали Портман, которая в течение многих лет является веган-активисткой, поделилась с поклонниками рецептом пирожков, которые она готовила ко Дню благодарения.
Натали Портман опубликовала свой любимый рецепт ко Дню благодарения на странице в инстаграме. Также звезда показала короткий ролик из процесса приготовления пирожков, которые могут быть сладким или солеными.
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"Я использовала кабачковую капусту, лук-порей, цветную капусту, грибы и яблоки, но вы можете добавлять любые фрукты и овощи, которые вам больше всего нравятся", – написала голливудская актриса в подписи.
Пирожки из слоеного теста – рецепт Натали Портман
Ингредиенты:
Лук-порей
Цветная капуста
Грибы
Баклажаны
Яблоки
Веганское слоеное тесто
Лук
Соль
Оливковое масло
Масло авокадо
Рецепт приготовления:
Варианты начинки для пирожков
1. Очищенные и нарезанные яблоки в кленовом сиропе и корице;
2. Нарезанные кубиками баклажаны и лук с оливковым маслом и солью;
3. Измельченные грибы и чеснок в оливковом масле и с солью;
4. Порезанный лук-порей, цветная капуста, масло авокадо и соль.
Как приготовить пирожки из слоеного теста
– Пока готовятся начинки, надо подготовить противень с пергаментной бумагой и разогреть духовку. Затем надо разрезать размороженное веганское слоеное тесто на квадратики.
– Добавьте ингредиенты сверху на слоеное тесто;
– Заверните квадраты в углах, чтобы сделать маленькие стенки вокруг слоеного теста (как видно на видео)
– Смажьте открытые пирожки оливковым маслом;
– Выпекайте в духовке около десяти минут.