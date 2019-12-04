Пирожки из слоеного теста: легкий рецепт от Натали Портман

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Натали Портман / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Натали Портман, которая в течение многих лет является веган-активисткой, поделилась с поклонниками рецептом пирожков, которые она готовила ко Дню благодарения.

Натали Портман опубликовала свой любимый рецепт ко Дню благодарения на странице в инстаграме. Также звезда показала короткий ролик из процесса приготовления пирожков, которые могут быть сладким или солеными.

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"Я использовала кабачковую капусту, лук-порей, цветную капусту, грибы и яблоки, но вы можете добавлять любые фрукты и овощи, которые вам больше всего нравятся", – написала голливудская актриса в подписи.

Пирожки из слоеного теста – рецепт Натали Портман

Ингредиенты:
Лук-порей
Цветная капуста
Грибы
Баклажаны
Яблоки
Веганское слоеное тесто
Лук
Соль
Оливковое масло
Масло авокадо

Рецепт приготовления:

Варианты начинки для пирожков

1. Очищенные и нарезанные яблоки в кленовом сиропе и корице;

2. Нарезанные кубиками баклажаны и лук с оливковым маслом и солью;

3. Измельченные грибы и чеснок в оливковом масле и с солью;

4. Порезанный лук-порей, цветная капуста, масло авокадо и соль.

Как приготовить пирожки из слоеного теста

– Пока готовятся начинки, надо подготовить противень с пергаментной бумагой и разогреть духовку. Затем надо разрезать размороженное веганское слоеное тесто на квадратики.

– Добавьте ингредиенты сверху на слоеное тесто;

– Заверните квадраты в углах, чтобы сделать маленькие стенки вокруг слоеного теста (как видно на видео)

– Смажьте открытые пирожки оливковым маслом;

– Выпекайте в духовке около десяти минут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy almost Thanksgiving! This is my favorite #plantbased Thanksgiving recipe that can be either sweet or savory. I used butternut squash, leeks, cauliflower, mushrooms (for savory tarts) and apples (for sweet tarts), but you can add whatever fruit and veggies you prefer. Recipe below. Ingredients: Leeks Cauliflower Mushroom Butternut squash Apples Vegan puff pastry Onions Salt Olive oil Avocado oil Directions: In 4 separate pans, sauté: 1. Peeled, cored, sliced apples in maple syrup and cinnamon 2. Cubed butternut squash and chopped onions in olive oil with salt 3. Chopped Mushrooms and garlic in olive oil and salt 4. Chopped leeks and cauliflower in avocado oil and salt While veggies are cooking: 1. Prepare tray w/ parchment paper + preheat oven to 400. 2. Cut defrosted vegan puff pastry into squares. Once veggies and fruit are cooked through: 1. Add the ingredients on top off the puff pastry. 2. Pinch squares at corners to make little walls around the puff pastry (as seen in video!) 3. Drizzle olive oil on top of the savory ones. 4. Put in oven for 10 min or until pastry is cooked through (mine took 15)

Допис, поширений Natalie Portman (@natalieportman)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Food and Drinks Натали Портман Голливуд
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