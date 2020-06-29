Пирс Броснан почтил память дочери, которая погибла семь лет назад: фото

Голливудский актер Пирс Броснан семь лет назад потерял дочку Шарлотту. Причиной смерти девушки стал рак яичников. Именно этот недуг унес ее из жизнь в 41-летнем возрасте.

Пирс вспомнил трагическое событие на личной странице в инстаграме. В тексте публикации он вспомнил дочь, которая умерла в 2013 году, и поздравил внучку с днем рождения.

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Снимок, который Пирс распространил в сети, сделала его жена Кили Шей Смит. Актер изображен с фирменной улыбкой на лице. Он позирует, сидя на террасе в белой рубашке и цветных шортах.

Смотрю на тебя, малыш... В память о Шарлотте и с пожеланиями счастливого дня рождения моей дорогой Марли Мэй,

– написал Броснан в посте.

Отметим, внучке голливудской звезды Марли Мэй исполнилось пять лет.