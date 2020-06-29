Пирс Броснан почтил память дочери, которая погибла семь лет назад: фото
Голливудский актер Пирс Броснан семь лет назад потерял дочку Шарлотту. Причиной смерти девушки стал рак яичников. Именно этот недуг унес ее из жизнь в 41-летнем возрасте.
Пирс вспомнил трагическое событие на личной странице в инстаграме. В тексте публикации он вспомнил дочь, которая умерла в 2013 году, и поздравил внучку с днем рождения.
Читайте также Актриса Элизабет Херли отреагировала на самоубийство бывшего возлюбленного
Снимок, который Пирс распространил в сети, сделала его жена Кили Шей Смит. Актер изображен с фирменной улыбкой на лице. Он позирует, сидя на террасе в белой рубашке и цветных шортах.
Смотрю на тебя, малыш... В память о Шарлотте и с пожеланиями счастливого дня рождения моей дорогой Марли Мэй,
– написал Броснан в посте.
Отметим, внучке голливудской звезды Марли Мэй исполнилось пять лет.
Что известно о дочери и внучке Пирса Броснана?
Шарлотта – приемная дочь Пирса Броснана от первого брака с Кассандрой Харрис. С этой женщиной у актера родился общий сын Шон. Он решил подражать отцу и тоже стал актером. Сейчас ему 37 лет, и у него есть пятилетняя дочь Марли Мэй. Кассандра умерла в 1991 году от рака яичников. На то время она и Пирс прожили вместе 11 лет. В 2013 году эта же болезнь унесла жизнь ее дочь Шарлотты.