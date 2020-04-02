Писательница Джоан Роулинг открыла сайт "Гарри Поттер дома": чем интересен он для детей

Знаменитая создательница книг о Гарри Поттере не обошла вниманием пандемию коронавируса и карантин. Чтобы немножко развлечь детей, писательница открыла особый сайт с интересными играми и викторинами.

Про це Джоан Роулінг оголосила на сторінці в твіттер. На створення проєкту її надихнули діти, які нудьгують на карантині. Саме тому вона запустила безкоштовний сайт, який неодмінно допоможе малечі розважитись та дізнатись більше про світ магії.

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"Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, на карантині може знадобитися трохи магії, тому я із задоволенням запускаю Harry Potter At Home", – заявила вона у мережі.

Сайт вже почав свою роботу. На порталі "Гаррі Поттер вдома" можна знайти тематичні вікторини, головоломки, майстер-класи, загадки, ігри та цікаву інформацію про книги. Окрім цього, відвідувачі сайту можуть прослухати аудіовидання про Гаррі Поттера, записані на 19 мовах світу.