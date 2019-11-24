Пит Дэвидсон и Кайя Гербер не скрывают отношения: пикантные фото

26-летнего американского комедийного актера заметили во время отдыха с 18-летней фотомоделью. Через год после отмены свадьбы с певицей Арианой Гранде парень продолжает романтические отношения, о которых сейчас не говорит публично.

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайю Гербер сфотографировали в компании актера Пита Дэвидсона. Пара отдыхала возле бассейна и наслаждалась компанией друг друга. Горячие фотографии влюбленных опубликовало издание Just Jared.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони впервые появились на публике после свадьбы: фото

Отметим, что это не первое публичное появление пары. В октябре модель заметили на свидании с Питом Дэвидсоном в Нью-Йорке. Они ужинали в одной из кофеен и попали в Инстраграм-сторис других посетителей заведения.

В эту субботу пара проводила время по-взрослому. Их страстные поцелуи в Майами зафиксировали западные СМИ. Пит был одет в черные шорты и белую футболку. Красавица Кайя Гербер демонстрировала стройное тело в черном бикини и голубой рубашке.

Кроме того, пара направлялась на вечеринку к коллеге-комику Пита Дэвидсона, держась за руки. Стиль влюбленных был сдержанный и официальный. Эпатажный актер надел черный костюм и белую рубашку. Кайя Гербер появилась в элегантном платье синего цвета с откровенным декольте.