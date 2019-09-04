Правила жизни выдающегося фэшн-фотографа Питера Линдберга: лучшие цитаты

Известный немецкий fashion-фотограф Питер Линдберг умер в 74-летнем возрасте. Фотограф сотрудничал с такими именитыми изданиями, как Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire. За свою долгую карьеру он стал не только профессионалом своего дела, который умело справляется с фотоаппаратом, но и наставником, к которому все прислушивались. Поэтому мы делимся с вами лучшими цитатами

Самые известные цитаты фотографа

О женщинах

"Меня часто спрашивают: "Как вы уговариваете этих женщин сняться? Эти снимки невероятны!". Я знаю большинство из них лет двадцать – это моя семья".



Фотограф с известными моделями

"Меня никогда не вдохновляли женщины, которые носят сумки из крокодиловой кожи".

Я хочу тебя спросить, что в женщине тебе кажется самым сексуальным?

"Ум. За тридцать лет работы фотографом я видел столько ягодиц и груди, больших и маленьких, что в какой-то момент размер перестал иметь значение. Тут-то и выяснилось, что самое главное в женщине – это ум. Даже, когда ты с ней спишь".

О Instagram

"Не думаю, что Instagram как-то повлиял на классическую фотографию. Мне нравятся там много снимков".

О красоте

"Ретушь – это яд для молодых девушек. Хотя нет, это яд для всех".



Панелопа Крус в объективе фотографа

О харизматичности

"Когда я сделал съемку для последнего календаря Pirelli, мне сказали: "О, как это смело – снять актрис в возрасте без ретуши". Да вы что? Мне просто нравятся все эти женщины, мне плевать на их возраст".



Анджелина Джоли в съемке фотографа

О личности

"Николь Кидман может сделать все что угодно, если ее попросят, – сняться обнаженной, прыгнуть через костер. Но перед камерой она ужасно застенчивая".



Николь Кидман позирует для Питера Линдберга

О вдохновении

"Я ищу вдохновение на улице, как маленькая собачка".

"Я вдохновляюсь всем, что вижу, и рано или поздно использую это в своей работе".

О творчестве

"Благодаря творчеству мы рождаемся заново, по-настоящему познаем себя и мир вокруг. Потом наши работы становятся частью нас самих. Вопрос лишь в том, как далеко мы готовы зайти".