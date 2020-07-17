Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина очаровала поклонников новой фотографией. Звезда предстала перед камерой в пижаме и с букетом роскошных маков в руках. В заметке она обратилась к поклонницам.

Ярким летним фото звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Она предстала перед камерой с кардинально другим имиджем и доказала, что женщина может выглядеть великолепно в любом образе, главное, чтобы она нравилась сама себе.

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Look Маши Ефросининой

Знаменитость изображена на фоне зеленой травы. Она одета в черно-белую полосатую пижаму. Такой наряд актуален в этом сезоне и пользуется популярностью среди украинских модниц, которые стремятся выглядеть безупречно всегда, даже тогда, когда находятся дома.

В руках телеведущая держит роскошный букет красных маков, ассоциирующихся с наступлением настоящего лета и неповторимых солнечных дней. Известно, что на карантине Маша решила кардинально изменить имидж. Она коротко подстригла волосы и сделала челку спереди. Ефросинина уложила волосы в легкие локоны, которые игриво развевались на ветру. На лице она сделала насыщенный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Акцент в ее образе был на проницательном взгляде.



Маша Ефросинина в пижаме и с маками в руках / Instagram / @mashaefrosinina

Что Маша Ефросинина написала в заметке?

Для многих Маша является примером сильной и независимой женщины. Она смогла построить успешную карьеру телеведущей, основала собственный бренд одежды и начала много социальных проектов. И несмотря на это, Ефросинина, как и любая другая женщина, стремится быть нежной, хрупкой и любимой рядом со своим избранником.

Знаменитость отметила в заметке, что женщине всегда нужно быть любимой. И, прежде всего, самой собой. Тогда она сможет быть счастливой и достигать поставленных целей.