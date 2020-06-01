5 украинских кинолент, которые в 2019 году собрали наибольшие прибыли
Украинские фильмы не только постепенно покоряют мир, но и вызывают интерес у миллионов любителей кино. Особым в киноиндустрии был 2019 год, подаривший успешные и интересные новинки. Какие же фильмы получили самые большие кассовые сборы в прокате – узнавайте на LifeStyle 24.
Украинские фильмы на протяжении нескольких лет не прекращают поражать зрителей. Если когда-то отечественное кино ассоциировалось с малыми бюджетами и такими же кассовым сборам, то теперь эти ленты могут составлять конкуренцию зарубежным. В 2019 году в прокат вышли фильмы, которые захотели посмотреть миллионы людей. Украинская киноакадемия назвала 5 лент, которые получили наибольший успех по просмотрам.
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"Я, Ты, Он, Она"
Кассовые сборы – 71 миллион гривен
Рейтинг IMDb – 5,3
Актерский состав: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Анастасия Короткая
"Я, Ты, Он, Она" – десятая по счету кинолента "Квартала 95". Фильм рассказывает о непростых семейных отношениях Максима и Яны. Пара уже давно не имеет ни любви, ни страсти, поэтому подает на развод. Однако в суде решают дать испытательный срок супругам, во время которого они должны наладить семейную жизнь. Это оборачивается немалыми курьезами для главных героев.
Несмотря на огромный успех в прокате комедия не получила высокий рейтинг от зрителей.
Смотрите трейлер к фильму "Я, Ты, Он, Она": видео
"Сумасшедшая свадьба 2"
Кассовые сборы – 41 миллион гривен
Рейтинг IMDb – 6,2
Актерский состав: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян
Еще одна украинская комедия покорила зрителей в прокате. Речь идет о второй части "Сумасшедшей свадьбы". После бракосочетания дочери с французом Василий Сердюк не оставляет надежду, что следующий зять его не разочарует. Однако и другая дочь главного героя выбирает не украинца. И Василий Сердюк не намерен сдаваться: он хочет разрушить отношения девушки перед свадьбой, попадая в курьезные ситуаций.
Смотрите трейлер к фильму "Сумасшедшая свадьба 2": видео
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"Захар Беркут"
Кассовые сборы – 35,5 миллиона гривен
Рейтинг IMDb – 7,3
Актерский состав: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Томми Флэнаган, Олег Волощенко, Поппи Дрейтон, Алекс МакНиколл
Знаменитый голливудско-украинский фильм "Захар Беркут" уже успел завоевать престижные отечественные премии. Кинолента получила три "Золотых Дзыги", что еще раз доказало, что она достойна внимания киноманов.
Фильм рассказывает о событиях 1241 года, когда монгольская орда пришла в Карпаты и уничтожала все на своем пути. Но во время одной из остановок захватчики теряют всех пленных. Один из местных предателей рассказывает, что к этому причастен Захар Беркут со своими собратьями. Хан стремится жестоко проучить тех, кто восстал против него, однако еще не знает, насколько ожесточенной будет борьба.
Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео
"Свингеры 2"
Кассовые сборы – 14,3 миллиона гривен
Рейтинг IMDb – 5,4
Актерский состав: Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук, Алексей Вертинский
Комедия "Свингеры 2" – продолжение одноименной ленты, вышедшей на экран в 2018 году. По сюжету, главные герои потеряли страсть в браке, поэтому решают поменяться партнерами. Однако уже в новой ленте Игорь теряет мужскую силу, а его жена готова пойти на все, чтобы помочь ему.
Смотрите трейлер к фильму "Свингеры 2": видео
"Цена правды"
Кассовые сборы – 9,6 миллиона гривен
Рейтинг IMDb – 6,8
Актерский состав: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Крэнэм, Яков Ткаченко, Олег Драч
Фильм "Цена правды" раскрывает историю журналиста Гарета Джонса, который отправляется в Советский Союз, чтобы взять интервью у Сталина. Главный его вопрос касается Голодомора, о котором он слышал от информаторов. Не получив ответов, журналист едет в Украину, чтобы самому убедиться в жестокости власти. И какой будет цена этой правды?
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