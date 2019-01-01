Пять дочерей Брюса Уиллиса на одном фото: трогательный снимок

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Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг и дочерьми
Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг и дочерьми / Instagram/ @emmahemingwillis

Старшая дочь знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса опубликовала милое фото со своими четырьмя сестрами. 30-летняя Румер Уиллис поделилась семейным фото на своей странице в социальные сети.

Трех старших дочерей 63-летнего Брюса Уиллиса и 53-летней Деми Мур поклонники неоднократно видели на красных дорожках. 30-летняя Румер, 27-летняя Скаут и 24-летняя Талула пошли по пути своего отца и решили заниматься актерской деятельностью. А двое младших дочерей, которые появились от второго брака Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг 6-летняя Мейбел и четырехлетка Эвелин пока растут как можно дальше от камер и папарацци.

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Старшая дочь знаменитого крепкого орешка поделилась редким кадром. 30-летняя Румер опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором все сестры появились вместе, и трогательно прокомментировала его.

Четыре важнейших существа на этой планете и в любом году – отныне и навсегда. Спасибо, что делаете каждый день лучшим. За ваши слезы, смех до боли в животе, шутки, нежности, секретный язык, пижамные вечера, за то, что делаете меня лучше, делитесь одеждой и всеъ, что нам еще нужно пережить. Вы мои лучшие подруги на всю жизнь. С любовью, ваша сестра,
– прокомментировала фотографию 30-летняя Румер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis)

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
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