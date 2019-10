День рождения Стинга: пять культовых хитов британского певца

2 октября популярный британский певец Стинг празднует свой день рождения. Его песни слушают разные поколения и с каждым годом они не теряют своей актуальности и популярности.

В честь дня 68-летия Стинга редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых культовых хитов британского певца.

Пять хитов Стинга

Fragile

Сингл из второго студийного альбома Стинга "Nothing Like the Sun", который стал лучшей пластинкой по мнению Brit Awards в 1988 году. Кроме англоязычного варианта музыкантом были записаны версии песни на испанском и португальском языках – Fragilidad и Fragil. Песня посвящение американскому инженеру-строителю, который погиб от рук оппозиционеров во время работы над гидроэнергетическим проектом в Никарагуа. Студийная версия Fragile стала одной из главных визиток Стинга, благодаря которой о нем узнал мир.

Стинг – Fragile: видео

Englishman in New York

Еще один хит, который вышел на пластинке "Nothing Like the Sun". Песня посвящена писателю Квентину Криспу, с которым Стинг подружился после того, как Крисп переехал из Лондона на Манхэттен. Трек родился, когда однажды Квентин Крисп написал музыканту шутливо: "... я жду получения бумаг о гражданстве для того, чтобы совершить преступление и не быть депортированным".

Основная идея песни – "Оставайся собой, несмотря на то, что говорят другие", это полностью соответствует тому образу жизни, который вел Квентин Крисп.

Стинг – Englishman in New York: видео

Shape of My Heart

Песня, о которой большинство поклонников музыканта узнали благодаря фильму Люка Бессона "Леон" и которая вошла в альбом "Ten summoner's Tales", что вышел в 1993 году. Соавтором песни стал гитарист Доминик Миллер, который показал Стингу тот самый гитарный риф и исполнил партию на испанской акустической гитаре. Когда Миллер впервые наиграл песню Стингу, тот, находясь под впечатлением от услышанной мелодии, отправился на прогулку по берегу реки и через лес, надеясь придумать идею для стиха. Когда музыкант вернулся с прогулки в студию, и текст, и структура новой песни уже были почти полностью составлены.

Стинг – Shape of My Heart: видео

Desert Rose

Один из самых известных дуэтов Стинга, записанный с алжирским исполнителем Шебом Мами. Хит вошел в альбом Brand New Day и побывал на 15-м месте в топ-20 UK Singles Chart и на 17 строчке в Billboard Hot 100, достигнув успеха в Швейцарии и Италии.

Стинг – Desert Rose: видео

Fields of Gold

Четвертый сингл Стинга из альбома "Ten Summoner's Tales". Как и все другие песни на этой пластинке, Fields of Gold была записана в студии Lake House, графство Уилтшир, смиксована в The Townhouse Studio, Лондон и сведена в студии Masterdisk, Нью-Йорк. Песня возглавила многие мировые чарты и стала хитом во многих странах, включая Ирландию, Германию, Нидерланды и Швейцарию и другие.

Стинг – Fields of Gold: видео