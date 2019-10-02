День рождения Стинга: пять культовых хитов британского певца

1344 Читати новину українською
Стинг
Стинг / www.gettyimages.com

2 октября популярный британский певец Стинг празднует свой день рождения. Его песни слушают разные поколения и с каждым годом они не теряют своей актуальности и популярности.

В честь дня 68-летия Стинга редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых культовых хитов британского певца.

Читайте также: Стингу – 68: история успеха легенды рок-сцены

Пять хитов Стинга

Fragile

Сингл из второго студийного альбома Стинга "Nothing Like the Sun", который стал лучшей пластинкой по мнению Brit Awards в 1988 году. Кроме англоязычного варианта музыкантом были записаны версии песни на испанском и португальском языках – Fragilidad и Fragil. Песня посвящение американскому инженеру-строителю, который погиб от рук оппозиционеров во время работы над гидроэнергетическим проектом в Никарагуа. Студийная версия Fragile стала одной из главных визиток Стинга, благодаря которой о нем узнал мир.

Стинг – Fragile: видео

 

Englishman in New York

Еще один хит, который вышел на пластинке "Nothing Like the Sun". Песня посвящена писателю Квентину Криспу, с которым Стинг подружился после того, как Крисп переехал из Лондона на Манхэттен. Трек родился, когда однажды Квентин Крисп написал музыканту шутливо: "... я жду получения бумаг о гражданстве для того, чтобы совершить преступление и не быть депортированным".

Читайте также: Выступление Стинга в Киеве: какие требования легендарный певец выдвинул организаторам

Основная идея песни – "Оставайся собой, несмотря на то, что говорят другие", это полностью соответствует тому образу жизни, который вел Квентин Крисп.

Стинг Englishman in New York: видео

 

Shape of My Heart

Песня, о которой большинство поклонников музыканта узнали благодаря фильму Люка Бессона "Леон" и которая вошла в альбом "Ten summoner's Tales", что вышел в 1993 году. Соавтором песни стал гитарист Доминик Миллер, который показал Стингу тот самый гитарный риф и исполнил партию на испанской акустической гитаре. Когда Миллер впервые наиграл песню Стингу, тот, находясь под впечатлением от услышанной мелодии, отправился на прогулку по берегу реки и через лес, надеясь придумать идею для стиха. Когда музыкант вернулся с прогулки в студию, и текст, и структура новой песни уже были почти полностью составлены.

Стинг Shape of My Heart: видео

 

Desert Rose

Один из самых известных дуэтов Стинга, записанный с алжирским исполнителем Шебом Мами. Хит вошел в альбом Brand New Day и побывал на 15-м месте в топ-20 UK Singles Chart и на 17 строчке в Billboard Hot 100, достигнув успеха в Швейцарии и Италии.

Стинг Desert Rose: видео

 

Fields of Gold

Четвертый сингл Стинга из альбома "Ten Summoner's Tales". Как и все другие песни на этой пластинке, Fields of Gold была записана в студии Lake House, графство Уилтшир, смиксована в The Townhouse Studio, Лондон и сведена в студии Masterdisk, Нью-Йорк. Песня возглавила многие мировые чарты и стала хитом во многих странах, включая Ирландию, Германию, Нидерланды и Швейцарию и другие.

Стинг Fields of Gold: видео

 

blog_ava
Сколько людей умерли от кори в Украине
сегодня
12024
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Концерты Стинг
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
сегодня 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 938
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
1 октября 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
253
Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
1 октября 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
Ірина Буртик 74
Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
1 октября 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
Марта Вересюк 1042
Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
1 октября 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
Олена Булан 275
Новости
Больше новостей
Залиште відгук