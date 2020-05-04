Пять секретов идеального стиля Одри Хепбёрн, которые актуальны сегодня

Сегодня, 4 мая 1929 года, родилась культовая британская актриса кино и театра Одри Хепберн. Стиль актрисы и фотомодели Одри Хепбёрн никогда не потеряет актуальность, ведь в нём сочетаются одновременно шик и изысканность.

В день рождения непревзойденной Одри Хепбёрн 24 канал решил рассказать о главных элементах стиля звезды.

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Большие темные очки

Одри любила завершить классический образ большими темными очками. Она носила их и в жизни и снималась в них в фильмах. Вспомните только героинь фильмов "Как украсть миллион" и "Завтрак у Тиффани".

Образ с очками стал своеобразной визитной карточкой карточкой стиля Хепбёрн.

К слову, в Женеве была выставка, посвященная сотрудничеству модного дома Givenchy и Одри Хепбёрн.

Укороченные брюки

Несмотря на довольно классический стиль Одри любила эксперименты. В фильме "Любовь после полудня" Хепбёрн выполняет роль молодой ученицы консерватории. Как и героиню фильма, актриса и за пределами съемочных площадок ходила в брюках до щиколотки.



Одри Хепберн задала моду на укороченные брюки / Фото из открытых источников



Нежная Одри / Фото из открытых источников

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Белая рубашка

Хепбёрн показала, как настоящие леди носят простейшую деталь гардероба – белую рубашку.

Например, в фильме "Римские каникулы" Хепбёрн заправила рубашку в широкую юбку на ремне.

Шляпы

Еще одна часть идеального стиль актрисы – шляпа-котелок или широкополая шляпа с закругленными полями.

По замыслу стилиста знаменитости Эдит Хед, модели шляп не должны были закрывать лицо, а лишь сделать акцент на глазах Одри.

Балетки

Любимой моделью обуви Хепбёрн стали такие удобные балетки и лоферы. Актриса умело сочетала обувь на плоской подошве с укороченными брюками, и объемным верхом – свитером или пальто.



Удивительная Одри / Фото из открытых источников