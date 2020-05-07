5 украинских фильмов, которые выйдут в прокат в 2020 году

Не секрет, что многие рейтинговые премьеры пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Украинская киноиндустрия также пострадала от эпидемии. Но какие киноленты все же выйдут на большой экран до конца 2020 года – узнавайте в подборке.

После вручения Золотой Дзыги Украинская киноакадемия поспешила анонсировать новые фильмы, которые, возможно, поборются за награду в следующем году. В список вошли фильмы разных жанров, на прокат которых уже ожидают тысячи отечественных киноманов. Так какие премьеры стоит ждать до конца 2020 года - узнавайте в материале LifeStyle 24.

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"Атлантида"

Запланирована премьера - 5 ноября 2020 года

Режиссер - Валентин Васянович

Главные актеры: Андрей Римарук, Василий Антоняк, Людмила Билека

В центре сюжета - послевоенный Донбасс 2025 года, который восстанавливают после победы Украины в войне с Россией. Земля региона за 11 лет боевых действий становится непригодной для жизни и напоминает пустырь. Однако и на фоне таких событий может зародиться любовь.

"Это катастрофа, которая не просто останавливается в ближайшем окружении, а просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то травмой прошлого и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни", – поделился режиссер.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео

"Плохие дороги"

Запланирована премьера - 2020 год

Режиссер - Наталья Ворожбит

Главные актеры: Андрей Лелюх, Владимир Гурин, Игорь Колтовский,

События на Донбассе искусно осветила и режиссер Наталья Ворожбит. В фильме "Плохие дороги" она экранизировала сюжет одноименной пьесы, где главные герои - жители Донбасса и военные. Их жизни проходят по обе стороны линии разграничений, а военный конфликт не дает уверенности, что завтра наступит.

"Плохие дороги" - это не как дороги, а дороги внутри каждого человека, состояние души. И ты или находишь в себе силы найти хорошую дорогу, или продолжаешь идти по плохой дороге. И, наверное, основной конфликт между этой плохой и хорошей дорогой, по какому пути пойдет каждый из нас", - рассказала Наталья Ворожбит о фильме.



"Плохие дороги" / Кадр из фильма

"Номера"

Запланирована премьера - осень 2020 года

Режиссеры - Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев

Главные актеры: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук

Кинолента привлекла большое внимание киноманов, ведь была создана по пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о плененном обществе, которое стремится побороть страхи и получить столь желанную свободу. В мире Номеров контроль держит строгая система и правитель.

Но все меняется, когда туда попадает чужак, который не знает всех законов и вдохновляет жителей самостоятельно управлять своей судьбой и идти наперекор системе. Поэтому Номера отказываются от старого порядка, однако будут ли перемены к лучшему?

Смотрите трейлер к фильму "Номера": видео

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"Толока"

Запланирована премьера - 12 марта 2020 года

Режиссер - Михаил Ильенко

Главные актеры: Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Сергей Романюк, Олег Примогенов, Дмитрий Рыбалевский, Константин Войтенко, Евгения Конюх, Мирослав Гай

Историческая драма уже должна была выйти в прокат, однако карантин заставил авторов фильма перенести презентацию. Когда же состоятся показы в кинотеатрах, пока неизвестно.

Фильм создан по мотивам баллады Тараса Шевченко. Главная героиня Екатерина переживает в своем селе одни из самых главных событий в истории Украины: войну на Донбассе, аннексию Крыма, аварию на ЧАЭС, Вторую мировую войну, сталинские репрессии, Голодомор, Украинскую революцию 1917 года, Полтавскую битву. Кинолента охватывает 400 лет.

Смотрите трейлер к фильму "Толока": видео

"Сказка старого мельника"

Запланирована премьера - 16 апреля 2020 года

Режиссер - Александр Итыгилов

Главные актеры: Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Алексей Богданович, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Олеся Жураковская

Фильм "Сказки старого мельника" был создан по мотивам книги Сергея Ухачевского еще в 2014-2015 годах. Однако из-за нехватки финансирования выход киноленты каждый раз переносился.

По сюжету, Николай и Кристина должны пройти много испытаний и не растерять свои чувства. Им придется противостоять злу, заручившись поддержкой односельчан. Зрители увидят колоритные украинские пейзажи и захватывающую борьбу, соединенную с историей любви.

Смотрите трейлер к фильму "Сказка старого мельника": видео