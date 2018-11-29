Пять женщин обвинили знаменитого режиссера Люка Бессона в сексуальном домогательстве: детали

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Люк Бессон
Люк Бессон / www.gettyimages.com

Очередной секс-скандал случился с известным французским кинорежиссером Люком Бессоном. Еще пять женщин обвинили 59-летнего француза в сексуальном харассменте.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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О сексуальных домогательствах режиссера заявили две студентки его киношколы, модель Карин Исамбар, бывшая ассистентка Бессона и бывшая сотрудница его компании EuropaCorp. Эти события, по словам женщин, случились в течение 1995 – 2016 годов.

По свидетельствам ассистентки, Люк Бессон шантажировал ее и регулярно принуждал к сексу на работе. А Карин Айземберт заявила, что в 1995 году печально известный кинорежиссер проводил кастинг в номере отеля, во время которого он начал насильно цепляться к женщине.

Как заявили две студентки школы Бессона, они стали жертвами неприемлемого поведения. Отмечается, что мужчина часто организовывал встречи в гостиничных номерах.

люк бессон
Люк Бессон / Getty Images

Напомним, что голливудский режиссер Люк Бессон оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Актриса Сэнди Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в отеле "Бристоль" в Париже. По ее словам, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего изнасиловал во время Каннского кинофестиваля 2018, однако результаты токсикологического анализа крови оказались отрицательными.

Кто такой Люк Бессон? Автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и др. Люк Бессон был четыре раза женат. Сейчас он официально зарегистрировал отношения с кинопродюсером Вирджинией Силла.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Кино Изнасилование
Источник: Lifestyle
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