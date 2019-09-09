Пятерка голливудских красавиц из Украины: что известно об их секретах успеха
9 сентября в мире ежегодно отмечается Международный день красоты. Праздник появился в 1995 году благодаря инициативе Международного дня эстетики и косметологии СИДЕСКО. В честь этого редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить об украинских красавицах, которые получили мировую известность в Голливуде.
Так, чуть ли не в каждой стране мира есть немало выдающихся украинцев. Как говорят: "Нашего цвета – по всему свету". Многие женщины и мужчины, эмигрировавшие из Украины, не забывают о родном языке, традициях страны, национальных праздниках, еде и тому подобное.
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В международный праздник – День красоты – редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть пятерку голливудских красавиц, которые имеют украинское происхождение и гордятся этим. Эти женщины имеют не только роскошную внешнюю красоту, но и внутреннюю силу и активную гражданскую позицию и любовь к Украине.
Топ-5 украинок в Голливуде
1. Иванна Сахно
Возраст: 21 год;
Где родилась: город Киев;
Первые карьерные шаги
В Украине Иванна стала известной после съемок в первом частично русском ситкоме "Леся+Рома" (2005-2008) и в фильме "Иван Сила" (2013). Как вспоминает девушка, в детстве она не могла бы поверить, что построит успешную карьеру в Голливуде.
С детства я была захвачена мировым кинематографом, но сама мысль окунуться в голливудскую индустрию казалась мне тогда фантастикой. Как ни странно, меня пугали собственные мечты, ведь Украина и Голливуд на разных концах Земли. Я получала гонорары за съемки, небольшие суммы, и откладывала их на обучение за границей – это был мой первый шаг к достижению цели,
– рассказывает Сахно в интервью изданию Elle.
Иванна признается, что первым большим путешествием стал Ванкувер в 13 лет. Девушка уехала учиться в канадскую школу, а через пять месяцев попала на мастер-класс в двух голливудских кастинг-директоров. "Это была моя первая встреча с Голливудом, которая продолжилась уже в Лос-Анджелесе", – отмечает актриса.
Проснуться популярной
Девушка стала успешной в 2018 году, когда на экраны вышел блокбастер "Тихоокеанский рубеж 2" (2018), где она сыграла женщину-офицера по имени Вик. Также в октябре 2017 года Иванна сыграла роль российского наемного убийцы в еще одном голливудском фильме "Шпион, который меня бросил".
Иванна для роли Вик в ленте "Тихоокеанский рубеж 2" должна была кардинально изменить все: пластику, привычки, физическую форму. За три месяца до съемок к ней прикрепили фитнес-тренера и диетолога. Сахно занималась в зале шесть раз в неделю по 4-6 часов.
Отношение к Украине
Иванна Сахно уверенно в интервью заявляет, что искренне гордится тем, что родилась в Украине. Также актриса признается, что любит носить одежду от украинских дизайнеров. По ее словам, это "как частица Украины, которая всегда со мной".
Что касается борща, думаю, настоящий украинский борщ можно приготовить в любой части мира, ведь это не только набор продуктов, но и душа, которую ты в него вкладываешь. То же самое можно сказать обо всех аспектах жизни, в которые ты вкладываешь частичку себя,
– добавила девушка.
2. Ольга Куриленко
Возраст: 39 лет;
Где родилась: город Бердянск;
Непростое детство и кардинальные изменения
У Куриленко было сложное детство. Девочка росла в бедности в "обычной советской коммунальной квартире". Отец Ольги оставил семью вскоре после ее рождения, после чего ее матери Марине Алябишевой пришлось тяжело работать учителем рисования, чтобы заработать деньги и выжить. Будущую знаменитость воспитывала бабушка.
В 16 лет жизнь юной красавицы кардинально изменилась. Ольга начала модельную карьеру и переехала работать в Париж, и позже подписала контракт с агентством Madison. В 18 лет девушка появилась на обложках Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.
Успех в кино
После модельного успеха девушка начала сниматься в кино: "Париж, я люблю тебя", "Змея", "Хитмэн" и тому подобное. Настоящий успех принесла роль девушки Джеймса Бонда в 2008 году.
Ольга Куриленко имеет напряженный рабочий график за границей, но иногда находит время приехать в украинский Бердянск. Последний раз актриса с нежностью рассказала поклонникам о родном городе.
3. Кетрин Винник
Возраст: 41 год;
Где родилась: город Этобико, Канада;
Связь Кэтрин с Украиной
Кэтрин Винник является канадской актрисой украинского происхождения. Ее предки родом из Галичины, которые в 1940-х годах бежали от советской власти. Родители девушки родились в Германии, откуда впоследствии эмигрировали в Канаду.
Бабушка знаменитости родилась на Львовщине, а дедушка – на Тернопольщине. Что интересно, мама девушки Леся Винницкая является членом Конгресса украинцев Канады.
4. Мила Йовович
Возраст: 43 года;
Где родилась: город Киев;
Переезд в США и карьера
Мила Йовович родилась в столице Украины, где первые пять лет жила на улице Богомольца с мамой. В январе 1981 года девочка вместе с семьей переехала сначала в Лондон, впоследствии эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.
Сначала Йовович строила успешную модельную карьеру. С ней работали Revlon, Christian Dior, Calvin Klein и тому подобное. Интересно, что в 2003 году Джанни Версаче назвал Милу своей "любимой супермоделью", а в следующем году Йовович попала в рейтинг журнала Forbes, как самая богатая модель мира.
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Впоследствии "пришел" Голливуд. В 13 лет девушка снялась в фильме "Ночной поезд в Катманду" и начала актерскую карьеру. Успешными для Йовович стала американская драма "Возвращение в голубую лагуну", в которой она сыграла Лилли, и фильм Люка Бессона "Пятый элемент".
Йовович и Украина
Актриса, как известно, во время Евромайдана перечисляла деньги для пострадавших активистов, к чему призывала и своих поклонников.
Мила Йовович часто использует национальные мотивы в собственных коллекциях одежды. А однажды она опубликовала видео, как 19-летней исполняет народную песню "Ой, у гаю, при Дунаю" почти без американского акцента.
5. Вера Фармига
Возраст: 46 лет;
Где родилась: город Клифтон, США;
Украинская семья в США
Голливудская актриса, которую номинировали на Оскар и которая снималась в кино рядом с Джорджем Клуни и Леонардо Ди Каприо, родилась в США в семье украинцев. Мама Любовь – учительница, папа Михаил – компьютерный аналитик. Добавим, что в семье, кроме Веры, еще шестеро детей, у каждого из которых было украинское имя: Возрасттор, Степан, Александр, Надя, Лариса и Таисия.
Вера Фармига гордится своим украинским корнями и смело об этом говорит едва ли не в каждом интервью. Даже английский она выучила в 6 лет. Девушка также посещала украинскую католическую школу, "Пласт" и кружок украинских народных танцев.
Интересно, что в 2004 году, когда уже была популярной актрисой, в фильме "Касаясь зла" Вера Фармига якобы сыграла образ самой себя – американку украинского происхождения.
Гражданская позиция
Ранее Вера Фармига прокомментировала избиение студентов на Евромайдане и записала обращение, в котором выразила свою солидарность с украинским народом.
Говоря о президенте России Владимире Путине, актриса вспомнила украинский фольклор: "В украинском языке есть много поговорок, в частности, "Не двигай говн* – не будет вонять".
Все фото: Getty Images