Пятерка голливудских красавиц из Украины: что известно об их секретах успеха

9 сентября в мире ежегодно отмечается Международный день красоты. Праздник появился в 1995 году благодаря инициативе Международного дня эстетики и косметологии СИДЕСКО. В честь этого редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить об украинских красавицах, которые получили мировую известность в Голливуде.

Так, чуть ли не в каждой стране мира есть немало выдающихся украинцев. Как говорят: "Нашего цвета – по всему свету". Многие женщины и мужчины, эмигрировавшие из Украины, не забывают о родном языке, традициях страны, национальных праздниках, еде и тому подобное.

Читайте также: У красоты нет возраста: топ самых соблазнительных женщин, кому за 50

В международный праздник – День красоты – редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть пятерку голливудских красавиц, которые имеют украинское происхождение и гордятся этим. Эти женщины имеют не только роскошную внешнюю красоту, но и внутреннюю силу и активную гражданскую позицию и любовь к Украине.

Топ-5 украинок в Голливуде

1. Иванна Сахно

Возраст: 21 год;

Где родилась: город Киев;

Первые карьерные шаги

В Украине Иванна стала известной после съемок в первом частично русском ситкоме "Леся+Рома" (2005-2008) и в фильме "Иван Сила" (2013). Как вспоминает девушка, в детстве она не могла бы поверить, что построит успешную карьеру в Голливуде.

С детства я была захвачена мировым кинематографом, но сама мысль окунуться в голливудскую индустрию казалась мне тогда фантастикой. Как ни странно, меня пугали собственные мечты, ведь Украина и Голливуд на разных концах Земли. Я получала гонорары за съемки, небольшие суммы, и откладывала их на обучение за границей – это был мой первый шаг к достижению цели,

– рассказывает Сахно в интервью изданию Elle.

Иванна признается, что первым большим путешествием стал Ванкувер в 13 лет. Девушка уехала учиться в канадскую школу, а через пять месяцев попала на мастер-класс в двух голливудских кастинг-директоров. "Это была моя первая встреча с Голливудом, которая продолжилась уже в Лос-Анджелесе", – отмечает актриса.

Проснуться популярной

Девушка стала успешной в 2018 году, когда на экраны вышел блокбастер "Тихоокеанский рубеж 2" (2018), где она сыграла женщину-офицера по имени Вик. Также в октябре 2017 года Иванна сыграла роль российского наемного убийцы в еще одном голливудском фильме "Шпион, который меня бросил".

Иванна для роли Вик в ленте "Тихоокеанский рубеж 2" должна была кардинально изменить все: пластику, привычки, физическую форму. За три месяца до съемок к ней прикрепили фитнес-тренера и диетолога. Сахно занималась в зале шесть раз в неделю по 4-6 часов.

Отношение к Украине

Иванна Сахно уверенно в интервью заявляет, что искренне гордится тем, что родилась в Украине. Также актриса признается, что любит носить одежду от украинских дизайнеров. По ее словам, это "как частица Украины, которая всегда со мной".

Что касается борща, думаю, настоящий украинский борщ можно приготовить в любой части мира, ведь это не только набор продуктов, но и душа, которую ты в него вкладываешь. То же самое можно сказать обо всех аспектах жизни, в которые ты вкладываешь частичку себя,

– добавила девушка.

2. Ольга Куриленко

Возраст: 39 лет;

Где родилась: город Бердянск;

Непростое детство и кардинальные изменения

У Куриленко было сложное детство. Девочка росла в бедности в "обычной советской коммунальной квартире". Отец Ольги оставил семью вскоре после ее рождения, после чего ее матери Марине Алябишевой пришлось тяжело работать учителем рисования, чтобы заработать деньги и выжить. Будущую знаменитость воспитывала бабушка.

В 16 лет жизнь юной красавицы кардинально изменилась. Ольга начала модельную карьеру и переехала работать в Париж, и позже подписала контракт с агентством Madison. В 18 лет девушка появилась на обложках Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.

Успех в кино

После модельного успеха девушка начала сниматься в кино: "Париж, я люблю тебя", "Змея", "Хитмэн" и тому подобное. Настоящий успех принесла роль девушки Джеймса Бонда в 2008 году.

Ольга Куриленко имеет напряженный рабочий график за границей, но иногда находит время приехать в украинский Бердянск. Последний раз актриса с нежностью рассказала поклонникам о родном городе.

3. Кетрин Винник

Возраст: 41 год;

Где родилась: город Этобико, Канада;

Связь Кэтрин с Украиной

Кэтрин Винник является канадской актрисой украинского происхождения. Ее предки родом из Галичины, которые в 1940-х годах бежали от советской власти. Родители девушки родились в Германии, откуда впоследствии эмигрировали в Канаду.

Бабушка знаменитости родилась на Львовщине, а дедушка – на Тернопольщине. Что интересно, мама девушки Леся Винницкая является членом Конгресса украинцев Канады.

4. Мила Йовович

Возраст: 43 года;

Где родилась: город Киев;

Переезд в США и карьера

Мила Йовович родилась в столице Украины, где первые пять лет жила на улице Богомольца с мамой. В январе 1981 года девочка вместе с семьей переехала сначала в Лондон, впоследствии эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.

Сначала Йовович строила успешную модельную карьеру. С ней работали Revlon, Christian Dior, Calvin Klein и тому подобное. Интересно, что в 2003 году Джанни Версаче назвал Милу своей "любимой супермоделью", а в следующем году Йовович попала в рейтинг журнала Forbes, как самая богатая модель мира.

Читайте также: Мила Йовович беременна: первое фото актрисы украинского происхождения с округлым животом

Впоследствии "пришел" Голливуд. В 13 лет девушка снялась в фильме "Ночной поезд в Катманду" и начала актерскую карьеру. Успешными для Йовович стала американская драма "Возвращение в голубую лагуну", в которой она сыграла Лилли, и фильм Люка Бессона "Пятый элемент".

Йовович и Украина

Актриса, как известно, во время Евромайдана перечисляла деньги для пострадавших активистов, к чему призывала и своих поклонников.

Мила Йовович часто использует национальные мотивы в собственных коллекциях одежды. А однажды она опубликовала видео, как 19-летней исполняет народную песню "Ой, у гаю, при Дунаю" почти без американского акцента.

5. Вера Фармига

Возраст: 46 лет;

Где родилась: город Клифтон, США;

Украинская семья в США

Голливудская актриса, которую номинировали на Оскар и которая снималась в кино рядом с Джорджем Клуни и Леонардо Ди Каприо, родилась в США в семье украинцев. Мама Любовь – учительница, папа Михаил – компьютерный аналитик. Добавим, что в семье, кроме Веры, еще шестеро детей, у каждого из которых было украинское имя: Возрасттор, Степан, Александр, Надя, Лариса и Таисия.

Вера Фармига гордится своим украинским корнями и смело об этом говорит едва ли не в каждом интервью. Даже английский она выучила в 6 лет. Девушка также посещала украинскую католическую школу, "Пласт" и кружок украинских народных танцев.

Интересно, что в 2004 году, когда уже была популярной актрисой, в фильме "Касаясь зла" Вера Фармига якобы сыграла образ самой себя – американку украинского происхождения.

Гражданская позиция

Ранее Вера Фармига прокомментировала избиение студентов на Евромайдане и записала обращение, в котором выразила свою солидарность с украинским народом.

Говоря о президенте России Владимире Путине, актриса вспомнила украинский фольклор: "В украинском языке есть много поговорок, в частности, "Не двигай говн* – не будет вонять".

Все фото: Getty Images