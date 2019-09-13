Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем

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Пятница 13 (2019): что нельзя делать – приметы и суеверия, история
Пятница 13: история, приметы и суеверия / 24 Канал

Пятница 13 – это необычный день, хотя бы потому, что с ним связана масса примет и суеверий. В 2019 году таких дней два – в сентябре и декабре. Почему пятница 13 стала "черным" днем в календаре, и какие приметы и суеверия связаны с этим днем, читайте в материале.

История пятницы 13

Пятница 13 – этой комбинации боятся многие. В медицине есть даже такое понятие, как "трискайдекафобия", которое означает иррациональный страх перед числом 13. Есть еще один термин параскаведекатриафобия что значит фобию именно перед пятницей 13. Почему же люди так боятся этого дня?

Тест: Черный кот и пустые ведра: верите ли вы в приметы?

Еще древние римляне считали "13" числом смерти, разрушения, несчастий. Некоторые теологи считают, что именно в пятницу, 13 Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. Также есть мнение, что в пятницу, 13 Каин убил своего брата Авеля. Конец света начинается в 13-й главе откровения Иоанна Богослова, а Иисус был 13-м среди своих учеников и умер в пятницу.

П'ятниця 13: історія, прикмети та забобони

Пятница 13: история этого дня

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13 является история Ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. В результате дальнейшего процесса по обвинению в ереси и богохульстве орден был распущен, а арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены, в том числе путем сожжения.

По самым старым поверьям, в пятницу 13 всегда на шабаш слетались 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.

С пятницей 13 также связано одно из самых громких кораблекрушений XX века – 13 декабря 1907 один из крупнейших на то время кораблей – шхуна "Томас Лаурсон" – потерпела крушение на подводных рифах.

Страх перед черными кошками это еще и отголосок эпохи, когда ведьм (а на самом деле просто красивых женщин и целительниц) сжигали на кострах. 1484 Папа Иннокентий VIII сказал о кошках: "языческие звери, находящиеся в сговоре с дьяволом". И именно с того момента начались преследования невиновных животных.

П'ятниця 13: історія, прикмети та забобони

Пятница 13: почему черные кошки особенные

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Фелинологи (ученые, исследующие кошек) считают, что черные кошки действительно сильнее связаны с потусторонним и более чувствительны к погоде, чем другие пушистики.

Если же говорить о сегодняшнем дне, то в мире много людей панически боятся числа 13 в принципе (даже без привязки к пятнице). Причем возглавлять этот солидный список могут целые страны! Так, в США "отменен" 13-й этаж, а в самолетах нет 13-го ряда. Особенно поражают американские финансовые отчеты: согласно им, убытки от боязни пятницы 13 составляют около 750 миллионов долларов. Это связано с тем, что в этот день не заключают договоры, даже если они очень выгодны.

Приметы и суеверия пятницы 13

Пятница 13 всегда отличалась тем, что в этот день существует много примет и суеверий. Даже черные кошки, разбитые зеркала и рассыпанная соль тускнеют с приближением этого дня.

Поэтому считается, что в этот день не стоит брать денег в долг. Потому что любой негатив, и другие плохие эмоции будут передаваться именно через деньги. Кроме того, считается, что в этот день очень чувствительное подсознание. И если вы будете рассказывать о своих снах даже близким людям, то можете лишить себя многих жизненных сил.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Нужно сказать, что в этот день все люди очень эмоциональные, поэтому любой минимальный конфликт перерастет в грандиозный скандал.

П'ятниця 13: історія, прикмети та забобони

Пятница 13: все проблемы в этот день приобретают особое значение

Также считается, что в этот день любой дальний путь будет полон неприятных сюрпризов. Поэтому лучше воздержаться от путешествий.

Растения, которые были высажены в пятницу 13, не будут расти и плодоносить. Очень не рекомендуется планировать на этот день свадьбы. По примете, брак заключенный в пятницу 13, не будет надежным и прочным.

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Современные поверья утверждают, что компьютерные вирусы в этот день становятся особенно агрессивными. Причем это действительно так, ведь множество хакеров планируют свои атаки именно на пятницу 13. Правда, это связано только с тем, что хакеры сами выбирают такую ​​"магическую дату", но отнюдь не с тем, что этот день сам по себе несет негатив.

Что нельзя делать в пятницу 13?

Здесь все зависит от того, или сами вы верите в суеверия, связанные с этим днем. Не секрет, что все беды кроются в отношении людей к этой дате. Причиной неудач чаще становится самовнушение и страх.

П'ятниця 13: історія, прикмети та забобони

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Согласно поверью в этот день нельзя:
× перед сном не следует долго смотреть в зеркало,
× не стоит начинать новые дела;
× не рекомендуется менять прическу;
× лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";
× если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.

Сегодня список примет и суеверий, связанных с пятницей 13-го только увеличивается. Следовательно, в этот день врачи стараются не оперировать, водители и путешественники не отправляются в дальние поездки, молодожены не играют свадьбу, не сеют озимые и не высаживают многолетние растения, а суеверные сотрудники не меняют работу.

Как пережить пятницу 13?

У каждого человека есть мощнейшее оружие против любой магической напасти типа пятницы 13: собственная психика. Страх перед тринадцаткой является только древним суеверием. Но если вы верите, что в этот день вас будут преследовать несчастья, то так и будет. Если просто воспринимать пятницу 13 – как день окончания тяжелой трудовой недели, в который можно развлечься, то так оно в будет. Не паникуйте, не поддавайтесь глупым мыслям – и в пятницу 13 у вас все будет хорошо.

Ведь это обычная пятница, а впереди у вас замечательные июльские выходные, которые можно провести на природе или у водоема. Наслаждайтесь каждым днем ​​своей жизни и не позволяйте различным суевериям портить его!

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Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: 24 Канал
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