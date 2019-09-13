Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем

Пятница 13 – это необычный день, хотя бы потому, что с ним связана масса примет и суеверий. В 2019 году таких дней два – в сентябре и декабре. Почему пятница 13 стала "черным" днем в календаре, и какие приметы и суеверия связаны с этим днем, читайте в материале.

История пятницы 13

Пятница 13 – этой комбинации боятся многие. В медицине есть даже такое понятие, как "трискайдекафобия", которое означает иррациональный страх перед числом 13. Есть еще один термин – параскаведекатриафобия – что значит фобию именно перед пятницей 13. Почему же люди так боятся этого дня?

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Еще древние римляне считали "13" числом смерти, разрушения, несчастий. Некоторые теологи считают, что именно в пятницу, 13 Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. Также есть мнение, что в пятницу, 13 Каин убил своего брата Авеля. Конец света начинается в 13-й главе откровения Иоанна Богослова, а Иисус был 13-м среди своих учеников и умер в пятницу.

Пятница 13: история этого дня



Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13 является история Ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. В результате дальнейшего процесса по обвинению в ереси и богохульстве орден был распущен, а арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены, в том числе путем сожжения.

По самым старым поверьям, в пятницу 13 всегда на шабаш слетались 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.

С пятницей 13 также связано одно из самых громких кораблекрушений XX века – 13 декабря 1907 один из крупнейших на то время кораблей – шхуна "Томас Лаурсон" – потерпела крушение на подводных рифах.



Страх перед черными кошками – это еще и отголосок эпохи, когда ведьм (а на самом деле просто красивых женщин и целительниц) сжигали на кострах. 1484 Папа Иннокентий VIII сказал о кошках: "языческие звери, находящиеся в сговоре с дьяволом". И именно с того момента начались преследования невиновных животных.

Пятница 13: почему черные кошки особенные

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Фелинологи (ученые, исследующие кошек) считают, что черные кошки действительно сильнее связаны с потусторонним и более чувствительны к погоде, чем другие пушистики.

Если же говорить о сегодняшнем дне, то в мире много людей панически боятся числа 13 в принципе (даже без привязки к пятнице). Причем возглавлять этот солидный список могут целые страны! Так, в США "отменен" 13-й этаж, а в самолетах нет 13-го ряда. Особенно поражают американские финансовые отчеты: согласно им, убытки от боязни пятницы 13 составляют около 750 миллионов долларов. Это связано с тем, что в этот день не заключают договоры, даже если они очень выгодны.

Приметы и суеверия пятницы 13

Пятница 13 всегда отличалась тем, что в этот день существует много примет и суеверий. Даже черные кошки, разбитые зеркала и рассыпанная соль тускнеют с приближением этого дня.

Поэтому считается, что в этот день не стоит брать денег в долг. Потому что любой негатив, и другие плохие эмоции будут передаваться именно через деньги. Кроме того, считается, что в этот день очень чувствительное подсознание. И если вы будете рассказывать о своих снах даже близким людям, то можете лишить себя многих жизненных сил.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Нужно сказать, что в этот день все люди очень эмоциональные, поэтому любой минимальный конфликт перерастет в грандиозный скандал.

Пятница 13: все проблемы в этот день приобретают особое значение

Также считается, что в этот день любой дальний путь будет полон неприятных сюрпризов. Поэтому лучше воздержаться от путешествий.

Растения, которые были высажены в пятницу 13, не будут расти и плодоносить. Очень не рекомендуется планировать на этот день свадьбы. По примете, брак заключенный в пятницу 13, не будет надежным и прочным.

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Современные поверья утверждают, что компьютерные вирусы в этот день становятся особенно агрессивными. Причем это действительно так, ведь множество хакеров планируют свои атаки именно на пятницу 13. Правда, это связано только с тем, что хакеры сами выбирают такую ​​"магическую дату", но отнюдь не с тем, что этот день сам по себе несет негатив.

Что нельзя делать в пятницу 13?

Здесь все зависит от того, или сами вы верите в суеверия, связанные с этим днем. Не секрет, что все беды кроются в отношении людей к этой дате. Причиной неудач чаще становится самовнушение и страх.

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Согласно поверью в этот день нельзя:

× перед сном не следует долго смотреть в зеркало,

× не стоит начинать новые дела;

× не рекомендуется менять прическу;

× лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";

× если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.

Сегодня список примет и суеверий, связанных с пятницей 13-го только увеличивается. Следовательно, в этот день врачи стараются не оперировать, водители и путешественники не отправляются в дальние поездки, молодожены не играют свадьбу, не сеют озимые и не высаживают многолетние растения, а суеверные сотрудники не меняют работу.

Как пережить пятницу 13?

У каждого человека есть мощнейшее оружие против любой магической напасти типа пятницы 13: собственная психика. Страх перед тринадцаткой является только древним суеверием. Но если вы верите, что в этот день вас будут преследовать несчастья, то так и будет. Если просто воспринимать пятницу 13 – как день окончания тяжелой трудовой недели, в который можно развлечься, то так оно в будет. Не паникуйте, не поддавайтесь глупым мыслям – и в пятницу 13 у вас все будет хорошо.

Ведь это обычная пятница, а впереди у вас замечательные июльские выходные, которые можно провести на природе или у водоема. Наслаждайтесь каждым днем ​​своей жизни и не позволяйте различным суевериям портить его!