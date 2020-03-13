"Пятница, 13": Что известно обо всех частях жуткого фильма

Не каждого человека пугает мистическая дата – пятница 13-е. В 2020 году она пришлась на март, поэтому предлагаем вам посмотреть жуткие фильмы от голливудских режиссеров, которые смогут пощекотать нервы даже искушенным любителям хоррора.

Пятница 13-е – особый день, когда можно вспомнить самого безжалостного маньяка в истории мирового кинематографа Джейсона Вурхиза. Мужчина в хоккейной маске уже привел в ужас киноманов, которые охотно просматривают киноленты из популярной франшизы. К мистической дате журналисты LifeStyle 24 решили напомнить все 12 фильмов "Пятница, 13-е".

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"Пятница, 13-е" / Friday The 13 th (1980)

Дебютная кинолента франшизы вышла на большие экраны в 1980 году. По сюжету, в летнем лагере умирает мальчик Джейсон. Его убийцу не нашли, а через 12 лет после инцидента один за одним убивают детей, приехавших в лагерь сделать порядок. Смерти начинаются 13 числа, ведь именно в этот день родился Джейсон. Однако кто убивает этих детей и почему – ответ вас удивит.

"Пятница, 13-е": смотрите видео тизеру

"Пятница, 13-е, часть 2" / пятница 13-я часть 2 (1982)

В этом сиквеле Джейсон впервые появляется перед зрителями как убийца. Он носит мешок на голове вместо знаменитой маски, однако наводит не меньше ужаса на своих жертв и вожатых детского лагеря. В киноленте, как и в первом фильме, есть немало недоработок, однако все же эксперты советуют пересмотреть этот хоррор.

"Пятница, 13-е, часть 2": смотрите видео трейлеру

"Пятница, 13-е, часть 3" / Friday The 13 th Part 3 (1983)

Уже в третьей части франшизы "Пятница, 13-е" зрители видят классический вид знаменитого маньяка. Джейсон Вурхиз примеряет хоккейную маску, которая добавляет жуткости кадрам. В этом фильме будет немало персонажей, которые запомнятся зрителям. Однако главной неожиданностью станет появление персонажа с дебютной киноленты.

"Пятница, 13-е, часть 3": смотрите видео трейлеру

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"Пятница, 13-е: последняя глава" / пятница 13-Я Часть 4-заключительная глава (1984)

В четвертом фильме" пятницы, 13-е " авторы решили добавить особых героев. Так, на экранах появляется Томми Джарвис, который будет одним из главных персонажей для нескольких последующих кинолент. Также больше добавилось жестокости в убийствах.

"Пятница, 13-е: глава последняя": смотрите видео трейлера

"Пятница, 13-е: Новое начало / Friday The 13 th Part 5: A New Beginning (1985)

Авторы кинопроекту не скрывали, что сначала планировали завершить франшизу на 4 части, о чем свидетельствует и ее название. Однако в 1985 году франшизу решают продолжить, поскольку образ маньяка Джейсона постепенно становится культовым.

Интересно, что в этой части самого Джейсона нет, однако его всегда видит в галлюцинациях главный герой Томми Джарвис. В его же городе маньяка заменяет убийца-имитатор. И хотя "Пятницу, 13-е: Новое начало" любят не все киноманы, стоит отметить, что в ней больше сцен жестокости и эротики, чем в предыдущих частях.

"Пятница, 13-е: Новое начало": смотрите видео трейлеру

"Пятница, 13-е: Джейсон жив / Friday The 13 th Part VI: Jason Lives (1986)

В шестой части хоррора прекрасно совместили все атрибуты 80-х: хард-роковый саундтрек от Элиса Купера, игру популярного актера Тома Мэтьюса, а также беспрерывный поток насилия. Джейсон возвращается после событий четвертой части и с жаждой мести берется за дело. Маньяк использует весь арсенал оружия – от пики, выдрать из кладбищенской ограды, к традиционному мачете.

"Пятница, 13-е: Джейсон жив": смотрите видео трейлеру

"Пятница, 13-е: Новая кровь / Friday The 13 th Part 7: The New Blood (1988)

Эта часть франшизы стала одной из самых мрачных и атмосферных фильмов из серии "Пятница, 13-е". Сюжет авторы закрутили вокруг дуэли Джейсона и девочек с телектнетичними способностями, что позволило создателям максимально сконцентрироваться на спецэффектах и убийствах. Несмотря на кадры развлечений тинейджеров, в ней чувствуется постоянное приближение смерти. Кинокритики добавляют, что в этом большая заслуга актера Кейна Хаддера, который лучше всего исполнил роль Джейсона.

"Пятница, 13-е: Новая кровь": смотрите видео трейлеру

"Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Манхэттен" / Friday The 13 th, Part 8: Jason Takes Manhattan (1989)

В конце так называемой "золотой" эпохи франшизы авторы решили поэкспериментировать и отправили жестокого маньяка на круизный лайнер. Поэтому безжалостный убийца Джейсон попадает в Нью-Йорк. Смена локации не повлияли на атмосферу фильма, ведь маньяк открывает охоту на жертв в Манхеттене.

"Пятница, 13-е: Джейсон штурмует Манхэттен": смотрите видео трейлеру

"Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад" / Jason Goes To Hell: The Final Friday (1993)

После успешных 8 частей франшизы "Пятница, 13-е" права на экранизации компания Paramount решила продать другой студии. Поэтому уже 9 кинолента, которая вышла на экраны в 1993 году, принадлежит New Line Cinema. Такая смена привела к попытке ребрендинга сюжета, который был несколько провальным. Создатели хоррора решили объяснить зрителям, почему Джейсон Вурхиз всегда остается живым. Они связали его историю с паразитом мистического происхождения, который переходил от человека к человеку. Поэтому знаменитого маньяка можно будет увидеть только в начале и в конце фильма.

"Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад": смотрите видео трейлеру

"Джейсон Икс" / Jason X (2001)

Попытались восстановить культовую франшизу и представители New Line Cinema. Они не повторили фиаско своих коллег, сделав ставку на главного героя. Однако несмотря на убийства Джейсон столкнется с женским андроидом КМ-14.

"Джейсон Икс": смотрите видео трейлеру

"Фредди против Джейсона" / Freddy Vs Jason (2003)

Именно эту киноленту называют одной из самых удачных в франшизе. Большая заслуга в этом режиссера Ронни Ю, который удачно держал баланс между страшным и комическим. Кроме этого, он сравнил силы двух культовых маньяков – Джейсона и Фредди Крюгера.

"Фредди против Джейсона": смотрите видео трейлеру

"Пятница, 13-е" / Friday The 13 th (2009)

В конце 2000-ых права на фильмы вновь перешли студии Paramount, которая и закрыла проект "Пятница, 13-е". Авторы решили вернуть главного героя к начальной локации – детского лагеря у Хрустального озера. Сюжет фильма перекликается с первыми тремя частями, одна остается самобытной историей Джейсона. Фильм соединил все, что может понравиться киноманам: красивых героев и кровавые убийства.

"Пятница, 13-е": смотрите видео трейлеру