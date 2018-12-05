Пятый день в изысканном платье: как прошел свадебный прием Приянки Чопри и Ника Джонаса

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Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram/ @demijonasfan

Первая послесвадебная вечеринка Ника Джонаса и Приянки Чопры состоялась в Нью-Дели 4 декабря. Влюбленные предстали перед гостями в новых, но не менее роскошных нарядах. Столица Индии празднует уже пятый день подряд.

Согласно индийским традициям свадебная церемония должна проходить три-четыре дня. Официальная часть празднования закончилась в понедельник, 3 декабря, а на следующий день пара организовала еще одну послесвадебную вечеринку.

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На торжественный вечер, который состоялся в столице Индии, были приглашены близкие друзья и родственники вновь созданных супругов. Для первого выхода в статусе жены Приянка надела изысканное бежевое платье в индийском стиле, декорированное камнями и индийской вышивкой. Ее прическа была закреплена белыми розами, а на шее красовалось массивное колье из бриллиантов. Ее муж Ник Джонас надел костюм, пиджак которого был из бархатной ткани.

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас на послесвадебной вечеринке / Instagram / @signatureweddingcompany

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @demijonasfan

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @demijonasfan

Теги: LifeStyle Индия Звездные свадьбы
Источник: 24 канал
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