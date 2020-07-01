Дочь знаменитого поп-короля Майкла Джексона уже неоднократно заявляла о своих романах как с мужчинами, так и женщинами. Сейчас же она призналась, кем себя считает в личной жизни.

По словам 22-летней актрисы и певицы, она называет себя геем, поскольку встречалась не только с мужчинами и женщинами, сообщают в Mirror. То есть, вероятно речь идет о транссексуалах, андрогинах или других представителях ЛГБТ-сообщества. Уже около двух лет Пэрис встречается с бойфрендом Габриэлем Гленном.

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Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, что женюсь на девушке. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Могу назвать себя геем, потому что так и есть, наверное. Не считаю себя бисексуалом, так как встречалась не только с мужчинами и женщинами. Все это не имеет отношения к тому, что у человека в штанах, важна его личность,

– рассказала Пэрис.

Относительно влюбленности в женщин, то Пэрис заметила, что впервые в ней это разглядел звездный отец Майкл Джексон. После его смерти девушку, кроме папы, больше никто из родственников так и не поддержал.

"Мой отец быстро понял, что происходит. Думаю, он почувствовал какую-то энергию. Он дразнил меня так же, как дразнил моих братьев. Если я слишком пристально рассматривала женщин в глянцевых журналах, он говорил: "О, у тебя есть подружка". Мне было 8 или 9 лет", – призналась девушка.