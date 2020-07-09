Американская светская львица Пэрис Хилтон также решила представить себя в роли президента США. Видимо, заявления рэпера Канье Уэста о баллотировании вдохновили звездную блондинку, поэтому она уже даже начала свою агитационную кампанию. И сделала Пэрис Хилтон это с юмором и присущей ей пикантностью.

Пэрис Хилтон идет в президенты США: возможно ли это

О своих политических амбициях Пэрис Хилтон объявила на странице в инстаграм. Там американский блогер разместила несколько пикантных фото, на которых показала, какой бы она могла быть главой Белого дома. В белье и удлиненном пиджаке или в сексуальных платьях на столе в овальном кабинете – Пэрис Хилтон таки взбудоражила сеть своим заявлением.

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Уже в заметке знаменитая блондинка рассказала, что долго колебалась относительно этого решения, однако впоследствии поняла, что Белый дом требует нового декора и женщины-руководительницы. К сообщению она добавила хэштег Пэрис в президенты.

И хотя немало пользователей возмутило такое стремление, большинство восприняли это, как шутку, и даже предположили, что резиденция когда-то станет розовой. Также предполагают, что Пэрис Хилтон хотела таким образом потролить рэпера Канье Уэста, чьи намерения баллотироваться в президенты США более настойчивы. Однако блондинка не комментирует ничего.

Однако, как и ее коллегу из шоу-бизнеса, Пэрис Хилтон не увидят в избирательных бюллетенях. Все потому, что срок подачи кандидатур на пост президента США уже истек, поэтому баллотироваться звезды смогут только на следующих выборах.

Что известно о заявлении Канье Уэста

За 3 месяца до выборов президента США в СМИ появилась резонансная информация: рэпер Канье Уэст готов баллотироваться на этот важный пост. В сети сразу же разгорелись жаркие дискуссии сторонников и противников этой идеи, а артиста даже поддержал изобретатель Илон Маск.

Поскольку в президенты США идут только республиканцы или демократы, Канье Уэст даже решил идти на выборы как беспартийный политик. На такие заявления уже отреагировал Дональд Трамп, который отметил, что в предвыборной гонке не увидят рэпера, ведь он не подал свою кандидатуру вовремя. Однако действующий глава Белого дома не скрывал: с таким конкурентом ему было бы интересно посоревноваться.