Пэрис Хилтон из-за коронавируса отложит съемки на Закарпатье

По информации LifeStyle24, Пэрис Хилтон скорректировала свои планы из-за эпидемии коронавируса.

Комплекс "Деренивская Купель" на Закарпатье должен был стать заключительным местом съемок документального фильма "Это Пэрис". Предварительно Хилтон перенесла съемки на осень нынешнего года.

Читайте также: Пэрис Хилтон прошлась по подиуму вместе с сестрой Ники: эффектные наряды знаменитостей

Окончательное решение по срокам переноса будет принято после 12 апреля, когда завершится запрет на пассажирское сообщение с Европой, который был введен США на прошлой неделе и будет более понятна ситуация с эпидемией коронавируса в мире.

Сначала съемки в "Деренивской Купели" планировалось провести в конце апреля – начале мая. Именно в это время здесь начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Всего в дендропарке "Деренивская Купель" собрано более 5 тысяч уникальных сортов редких растений со всего мира.



Комплекс "Деренивская Купель"

Локацию регулярно арендуют для проведения фотосессий и видеосъемок. Одна из таких съемок была продемонстрирована Пэрис в прошлом году и произвела на Хилтон неизгладимое впечатление. Добавим, что в 2018 году в "Деренивской Купели" проходили съемки проекта "Холостяк", а в мае прошлого года записывал свое видеообращение Олег Винник.



Курорт "Деренивская Купель"

Что известно о "Деренивской Купели"?Курорт расположен в урочище Дереневка, что на Закарпатье. Это современный гостиничный комплекс, который содержит 174 отдельных номера. Для туристов владельцы предлагают немало развлечений: здесь расположены аква-зона с бассейнами, развлекательный центр, SPA-комплекс, теннисный корт, мини-гольф и дендропарк с более 5 тысячами различных видов растений. В январе по настоянию Пэрис в "Деренивской Купели" была достроена вертолетная площадка: фоторепортаж, двухуровневый паркинг и Пассаж для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.



Для туристов комплекс предлагает много развлечений



"Деренивская Купель"

Курорт на Закарпатье – не единственная покупка, которую стремится осуществить Хилтон. Знаменитая американка заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Выбор Пэрис Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, которое расположено на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью в 556 квадратных метров, поэтому, вероятно, она отдаст 4,5 миллиона долларов и станет ее собственником.

Журналисты LifeStyle 24 подозревают, что Пэрис Хилтон заинтересовалась инвестициями в украинскую недвижимость во время ее визита во Львов. Весной 2018 года она стала приглашенной гостьей открытия местного фешенебельного отеля. Сопровождал знаменитость ее жених Крис Зилка, дедушка которого родился в Украине. И хотя Пэрис Хилтон разорвала помолвку, это не повлияло на ее бизнес-идею.