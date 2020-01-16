Пэрис Хилтон не скрывает отношений с новым бойфрендом: роман пары стремительно развивается
Американская фотомодель и наследница крупнейшего в мире гостиничного бизнеса обнародовала свои новые отношения. Первое публичное появление пары состоялось на вечеринке кинопремии Золотой глобус. Новый избранник светской львицы, состоятельный бизнесмен и владелец парфюмерного бренда.
Личная жизнь модели всегда вызывала чрезмерный интерес в обществе. Пэрис Хилтон два года назад отменила помолвку с актером Крисом Зилкой почти после двух лет отношений. Как утверждала сама знаменитость, тогда помехой супружеской жизни стала ее карьера. Девушка не была готова к семейной жизни, ведь просто не нашла для нее времени в своем плотном графике.
Читайте также: Бывший жених Пэрис Хилтон хочет возобновить с ней отношения, – СМИ
Как сообщает издание Us Weekly, отныне сердце завидной невесты Пэрис Хилтон занято. Избранником звезды стал бизнесмен Картер Реум. Мужчина основал личный парфюмерный бренд VEEV Spirits и даже написал книгу о предпринимательстве. Как утверждают инсайдеры, отношения пары довольно серьезные. Они часто вместе появляются публично и никоим образом не скрывают своих чувств.
Картер из очень хорошей и авторитетной семьи. Между ними все серьезно, так что вполне вероятно, помолвка не за горами. Они не скрывают свой роман и всюду ходят вместе,
– сообщили инсайдеры.
Так, Пэрис Хилтон появилась вместе с Картером Реумом на вечеринке после награждения победителей Золотого глобуса. Они постоянно держались за руки, чего не обошли вниманием папарацци.
Пэрис Хилтон с Картером Реумом / Getty Images
Напомним, что зимой 2018 года Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке. Актер сделал предложение возлюбленной, когда они находились на романтическом отдыхе в горах. Перед камерами она показала роскошное кольцо, у которого бриллиант в 20 карат. Однако уже в ноябре 2018 года Пэрис Хилтон отменила помолвку и разорвала роман, а бывший жених требовал вернуть кольцо, стоимость которого составила около 2 миллионов долларов.
Выбор редакции
-
Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украинесегодня , 11:51
-
Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание15 января , 16:30
-
Оксана Муха сказочно выступила на концерте во Львове: чем запомнится рождественское шоу15 января , 12:32