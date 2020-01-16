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Пэрис Хилтон не скрывает отношений с новым бойфрендом: роман пары стремительно развивается

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Пэрис Хилтон / www.billboard.com

Американская фотомодель и наследница крупнейшего в мире гостиничного бизнеса обнародовала свои новые отношения. Первое публичное появление пары состоялось на вечеринке кинопремии Золотой глобус. Новый избранник светской львицы, состоятельный бизнесмен и владелец парфюмерного бренда.

Личная жизнь модели всегда вызывала чрезмерный интерес в обществе. Пэрис Хилтон два года назад отменила помолвку с актером Крисом Зилкой почти после двух лет отношений. Как утверждала сама знаменитость, тогда помехой супружеской жизни стала ее карьера. Девушка не была готова к семейной жизни, ведь просто не нашла для нее времени в своем плотном графике.

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Как сообщает издание Us Weekly, отныне сердце завидной невесты Пэрис Хилтон занято. Избранником звезды стал бизнесмен Картер Реум. Мужчина основал личный парфюмерный бренд VEEV Spirits и даже написал книгу о предпринимательстве. Как утверждают инсайдеры, отношения пары довольно серьезные. Они часто вместе появляются публично и никоим образом не скрывают своих чувств.

Картер из очень хорошей и авторитетной семьи. Между ними все серьезно, так что вполне вероятно, помолвка не за горами. Они не скрывают свой роман и всюду ходят вместе,
– сообщили инсайдеры.

Так, Пэрис Хилтон появилась вместе с Картером Реумом на вечеринке после награждения победителей Золотого глобуса. Они постоянно держались за руки, чего не обошли вниманием папарацци.

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Пэрис Хилтон с Картером Реумом / Getty Images

Напомним, что зимой 2018 года Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке. Актер сделал предложение возлюбленной, когда они находились на романтическом отдыхе в горах. Перед камерами она показала роскошное кольцо, у которого бриллиант в 20 карат. Однако уже в ноябре 2018 года Пэрис Хилтон отменила помолвку и разорвала роман, а бывший жених требовал вернуть кольцо, стоимость которого составила около 2 миллионов долларов.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Звездные романы LifeStyle Пэрис Хилтон
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