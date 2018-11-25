Пэрис Хилтон объяснила, почему не вышла замуж за Криса Зилку

Светская львица, ди-джей и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон отменила помолвку с актером Крисом Зилкой. До сих пор звезда не комментировала неожиданный разрыв, однако на днях решила дать лаконичный комментарий.

Пэрис Хилтон больше не переживает по поводу свадебных хлопот, ведь она решила отменить свою свадьбу с Крисом Зилкой. Доподлинно неизвестно, что стало причиной их разрыва. Однако, по информации инсайдеров западных СМИ, экс-возлюбленный Пэрис заявил, что хочет вернуть кольцо стоимостью 2 миллиона долларов, которое он подарил светской львице во время признания в любви. Крис Зилка даже готов обращаться за помощью в суд, что свидетельствует о большом конфликте между парой.

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Іndependent

В то же время Пэрис Хилтон не рассказывает об отношениях с актером и активно продолжает развивать свою карьеру. Журналисты The Daily Mail узнали, почему звезда не пошла к алтарю вместе с Крисом Зилкой.

Я очень занята. Каждый день я встречаю утро в разных странах. Поэтому понимаю, что сейчас совсем не готова для создания семьи, мне просто не хватает на это времени,

– призналась Пэрис Хилтон.

Несмотря на значительную занятость светская львица все же мечтает стать мамой. Ранее в СМИ она заявляла, что планирует иметь по крайней мере 2 детей.

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка признался Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Впоследствии они запланировали свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. Однако светская львица решила перенести дату брака на следующий год, объяснив это сумасшедшим графиком. Теперь, как оказалось, свадьбы совсем не будет.

Впоследствии западные СМИ сообщили, что на самом деле актер даже не покупал обручальное кольцо. По подсчетам, в течение своей актерской карьеры Крис заработал больше 4 миллионов долларов. При этом у Хилтон не менее 300 миллионов долларов. По словам инсайдеров, ценное кольцо Пэрис взяла поносить бесплатно у своего друга – знаменитого ювелира, владельца дома Greene & Co, Майкла Гринемса.