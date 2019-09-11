Пэрис Хилтон покупает резиденцию в самом дорогом доме Киева за 4,5 миллиона долларов

22 Читати новину українською
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / Instagram / @parishilton

У американской поп-дивы появляются серьезные бизнес-интересы в Украине. Еще в июле украинское медиапространство взорвала новость о возможной покупке Пэрис Хилтон курорта в Закарпатье. По нашей информации, это не единственная ее инвестиция в украинскую недвижимость. Параллельно американская селебрити решила приобрести резиденцию в Киеве.

Свой выбор госпожа Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, которое расположено на Липках. Пэрис понравилась двухуровневая резиденция площадью в 556 квадратных метров. Стоимость резиденции – более 4,5 миллионов долларов.

Читайте также: Пэрис Хилтон покупает комплекс в Украине, – СМИ

Светская львица планирует посещать Украину 2-3 раза в год и уже в следующем году организовать в нашей стране масштабный международный конкурс красоты. С местом проведения конкурса Хилтон еще не определилась – это может быть как Киев, так и курорт на Закарпатье.


"Деренивскую Купель" на Закарпатье может приобрести Пэрис Хилтон / BeneForYou

Весной 2018 года Пэрис вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка посетила Львов. Пэрис Хилтон была почетной гостьей на открытии местного фешенебельного отеля и тогда впервые задумалась об инвестициях в украинскую индустрию развлечений и недвижимость. Скорее всего, такое желание было продиктовано относительно дешевой ценой на отечественную недвижимость и темпами роста украинской экономики в последние 3 года.

Добавим, что у тогдашнего бойфренда Пэрис, Криса, есть украинские корни – его дедушка родился в Украине. Впрочем, пара рассталась через полгода после посещения Львова. Но интерес к украинским проектам Хилтон не потеряла.

 

В Linden Luxury Residences отказались комментировать информацию о покупке резиденции Пэрис Хилтон, ссылаясь на правила компании не раскрывать данные о своих клиентах.

blog_ava
Главные новости 10 сентября: Зеленский встретился с Коломойским, первая ссора и кнопкодав в Раде
сегодня
1598
Теги: Новости Украины Новости Киева Новости LifeStyle LifeStyle Пэрис Хилтон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда
10 сентября 12:36 Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда
723
Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
9 сентября 16:01 Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
118
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
9 сентября 14:02 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
9390
Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
9 сентября 12:00 Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
1445
"Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается
9 сентября 10:57 "Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается
Юлія Ліпенцева 280
Новости
Больше новостей
Залиште відгук