Пэрис Хилтон покупает резиденцию в самом дорогом доме Киева за 4,5 миллиона долларов

У американской поп-дивы появляются серьезные бизнес-интересы в Украине. Еще в июле украинское медиапространство взорвала новость о возможной покупке Пэрис Хилтон курорта в Закарпатье. По нашей информации, это не единственная ее инвестиция в украинскую недвижимость. Параллельно американская селебрити решила приобрести резиденцию в Киеве.

Свой выбор госпожа Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, которое расположено на Липках. Пэрис понравилась двухуровневая резиденция площадью в 556 квадратных метров. Стоимость резиденции – более 4,5 миллионов долларов.

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Светская львица планирует посещать Украину 2-3 раза в год и уже в следующем году организовать в нашей стране масштабный международный конкурс красоты. С местом проведения конкурса Хилтон еще не определилась – это может быть как Киев, так и курорт на Закарпатье.



"Деренивскую Купель" на Закарпатье может приобрести Пэрис Хилтон / BeneForYou

Весной 2018 года Пэрис вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка посетила Львов. Пэрис Хилтон была почетной гостьей на открытии местного фешенебельного отеля и тогда впервые задумалась об инвестициях в украинскую индустрию развлечений и недвижимость. Скорее всего, такое желание было продиктовано относительно дешевой ценой на отечественную недвижимость и темпами роста украинской экономики в последние 3 года.

Добавим, что у тогдашнего бойфренда Пэрис, Криса, есть украинские корни – его дедушка родился в Украине. Впрочем, пара рассталась через полгода после посещения Львова. Но интерес к украинским проектам Хилтон не потеряла.

В Linden Luxury Residences отказались комментировать информацию о покупке резиденции Пэрис Хилтон, ссылаясь на правила компании не раскрывать данные о своих клиентах.