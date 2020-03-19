Пэрис Хилтон позировала в соблазнительном наряде для глянца: пикантные кадры

Американская модель и наследница крупнейшей в мире сети курортов Hilton достаточно редко решается на откровенные съемки, несмотря на роскошное тело. Так, Пэрис Хилтон снялась для журнала Rollacoaster Magazine, засветив формы в откровенном наряде.

На личной странице в инстаграме светской львицы довольно часто появляются гламурные фотографии, на которых знаменитость позирует в соблазнительных образах во время фэшн-фотосессий или модных выходов.

Читайте также Латекс и блеск: Белла Хадид разделась для известного глянца

Так, очередная съемка состоялась для журнала Rollacoaster Magazine. Пэрис Хилтон сверкнула перед вспышками камер в коллекции американского бренда Juicy Couture, сделав ставку на откровенность.

Так, на звезде бархатное черное боди с обнаженной спиной, которое она сочетала с длинными перчатками и кожаными ботфортами на высоких каблуках. Обувь подчеркнула ее стройные длинные ноги. Среди аксессуаров –сумочка с серебристой бахромой, чокер с драгоценными камнями и лаконичные серьги. Блондинка собрала волосы в изысканную прическу и дополнила look насыщенным макияжем.

Однако из эксклюзивных видеокадров, которые опубликовала Пэрис Хилтон, видно, что совсем скоро публика сможет оценить и другие не менее горячие образы модели. Она позировала в роскошном атласном плаще на голое тело и топлес, прикрыв грудь руками в кружевных перчатках.