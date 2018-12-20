Пэрис Хилтон призналась, что сделает с обручальным кольцом от Криса Зилки

Неожиданная отмена помолвки светской львицы и наследницы отельного бизнеса Пэрис Хилтон стала едва ли не самой обсуждаемой темой месяца. Звезда в недавнем интервью дала еще один повод для разговоров, заявив, что не отдаст экс-возлюбленному обручальное кольцо.

Как сообщает People, строптивая Пэрис Хилтон не намерена выполнять требование Криса Зилки и не будет возвращать ему ценное кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.

Читайте также: Я сделала неправильный выбор, – Пэрис Хилтон впервые прокомментировала расставание с Крисом Зилкой

Недавно в эфире радиостанции SiriusXM's звезда подтвердила слухи, что ее экс-возлюбленный не покупал для нее знаковое украшение на помолвку. По словам Пэрис Хилтон, драгоценность ей "дал поносить" известный ювелир Майкл Грин. Поэтому актер Крис Зилка не может требовать возврата кольца.

Но даже ювелир не получит обратно свой подарок. Принципиальная Пэрис Хилтон заявила, что оставит бриллиантовое украшение себе, потому что в течение года она бесплатно рекламировала изделие Майкла Грина, что принесло ему миллионные прибыли.

Я уже заплатила ему за это бесплатной рекламой во всех СМИ и социальных сетях, которая в итоге принесла ему миллионы долларов. В современном мире социальные сети стали другой формой денег. Поэтому кольцо останется в моей шкатулке,

– заявила Пэрис Хилтон.



Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Getty Images

Напомним, что зимой 2018 года Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке. Во время признания актер подарил блондинке кольцо с бриллиантами в 20 каратов. В ноябре Пэрис и Крис решили разойтись, отменив помолвку.



Уже после разрыва СМИ узнали, что на самом деле Крис Зилка не покупал обручальное кольцо. По словам инсайдеров, состояние актера достигает 4 миллионов долларов, а Пэрис – 300 миллионов. В то же время Крис заявил, что хочет получить драгоценность обратно, а при необходимости готов даже подать на Пэрис в суд. Видимо, ультиматумы совсем не действуют на светскую львицу, так как ее решение непоколебимо – кольцо все же останется у нее.