Пэрис Хилтон прошлась по подиуму вместе с сестрой Ники: эффектные наряды знаменитостей

Американская фотомодель и наследница крупнейшей в мире сети курортов Hilton всегда оказывается в эпицентре внимания на светских вечеринках. Ее появление на подиуме благотворительного мероприятия Red Dress Collection вызвало настоящий восторг публики.

Ежегодно благотворительная организация American Heart Association устраивает показ, посвященный помощи женщинам США, страдающим от сердечных заболеваний. Настоящими звездами на подиуме стали 36-летняя Ники и 38-летняя Пэрис Хилтон. Знаменитости поддержали дресс-код мероприятия, надев похожие красные платья.

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Для публичного выхода в Нью-Йорке представительницы состоятельной семьи выбрали облегающие платья, расшитые сотнями блесток. В отличие от Ники, Пэрис обнажила плечи и притягательное декольте. Однако низ наряда, с соблазнительным вырезом сзади, просвечивался, что позволило блондинкам показать стройные ноги.

Свой аутфит total red сестры дополнили обувью на высоких каблуках и серебристыми клатчами с драгоценными камнями. На их лицах легкий макияж, подчеркнувший безупречную внешность моделей.

Это очень важное и престижное мероприятие, мы очень рады, что прошли по подиуму вместе. Я очень люблю свою сестру,

– призналась Пэрис Хилтон.



Пэрис и Ники Хилтон на подиуме Red Dress Collection / Getty Images



Пэрис и Ники Хилтон на подиуме Red Dress Collection / Getty Images

Кроме светских львиц мероприятие посетили 24-летняя мисс Америка 2020 Камилла Шриер, актриса Хизер Грэм и австралийская модель с синдромом Дауна Мэйделин Стюарт. Канадская певица Шанайя Твейн также прошла по подиуму и исполнила свои хиты.