Плакала и не хотела выходить в эфир, – Ольга Фреймут рассказала о начале своей карьеры

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Ольга Фреймут рассказала о старте своей карьеры
Ольга Фреймут рассказала о старте своей карьеры / Facebook / @oliafreimyt

Знаменитая Ольга Фреймут, пожалуй, поностальгировала по прошлому и вспомнила, как начинала свою карьеру телеведущей. Звезда откровенно призналась, что когда она легко теряла эмоциональное равновесие, а хейтеры доводили ее до слез.

Так, во время съемок утренней программы "Подъем" Ольга Фреймут пережила сложные времена. Телеведущая вспомнила, что получала не большую зарплату, ездила в офис на метро и сводила концы с концами. Кроме этого, Ольга воспитывала свою дочь Злату, поэтому лишних средств на дорогую одежду не хватало. Именно поэтому телеведущая на старте своей карьеры часто становилась объектом для насмешек.

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"Во времена "Подъема" меня было легко вывести из равновесия. Зрители писали, например: "Давайте скинемся Фреймут на туфли". Помню, я плакала, не хотела выходить в эфир, потому что зарабатывала копейки, жила в спальном районе, ездила на работу на метро, сама воспитывала дочь. У меня действительно не было финансовой возможности покупать себе много одежды. И так – программу все время вела в своих единственных туфлях бежевого цвета, купленных  на рынке", – рассказала Ольга Фреймут.

А вот участие в популярном проекте "Ревизор" помогло звезде стать немного "толстокожей". Именно в этой программе Ольга Фреймут боролась с хамским поведением и демонстрировала устойчивость в любом вопросе.

"Ревизор" помог мне выработать иммунитет против хамства. Когда герои наших сюжетов говорили гадости, я включала нарочитую вежливость, тем самым подчеркивая плохой характер собеседника,
– добавила Ольга Фреймут.

К ностальгической статье Ольга Фреймут добавила фото, на котором позировала рядом с двумя коллегами – телеведущими Сергеем Притулой и Александром Педаном.

Сейчас Ольга Фреймут может похвастаться немалой карьерой. После выхода из шоу "Ревизор" она вела популярные телепроекты, в частности, "Инспектор Фреймут", "На ножах", "Голос страны", "От пацанки до панянки", "Маленькие гиганты" и "Оля". В 2017 году звезда вышла замуж за генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко, с которым воспитывает двух общих детей и дочь от предыдущих отношений.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
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