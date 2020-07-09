Американский рэпер, супруг светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст в воскресенье, 5 июля, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. После этого вокруг его личности не утихают разговоры. Что предлагает кандидат в президенты читайте в материале LifeStyle 24.

Каньє дав відверте інтерв'ю виданню Forbes, у якому розповів про свої наміри та дав відповіді на актуальні питання, які турбують громадян США. 24 канал зібрав для вас добірку основних тез, за якими можна зрозуміти, що Вест пропонує змінити та чим керуватиметься, якщо стане президентом.

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Партія Каньє Веста

Політична партія Веста називатиметься Birthday Party, що означає "Партія дня народження". У цій назві використана гра слів, адже слово party у перекладі з англійської має два значення – "партія" та "вечірка".

Модель держави Веста

Каньє заявив, що збирається використати модель Ваканди (держави із всесвіту Marvel). На його думку, це найкраще пояснить склад команди, яка працюватиме над створенням інновацій. Він наголосив на тому, що його команда – це дизайнери, які будуть створювати інноваційні рішення для того, щоб звільнити розум у цей час і започаткувати зміни.

"Дуже багато африканців не люблять фільм "Чорна пантера" та представлення себе у Ваканді. Але я зараз використаю рамки Ваканди, тому що це найкраще пояснення того, як почуватиметься наша дизайнерська група в Білому домі. Це хороша ідея: у вас є Каньє Вест, один з найпотужніших людей, тому що у вас є багато наддержав на рівні іноземців, і ми можемо звільнити їх лише колективно. Ми будемо працювати разом, впроваджувати інновації. Це не буде вбивство Ніпсі Гуссле, вони роблять документальний фільм, у нас так багато солдатів, які вмирають за нашу свободу, нашу свободу інформації, що там є ліки від СНІДу",

– розповів Каньє.

Зовнішня політика

Щодо питань зовнішньої політики та системи оподаткування у Каньє поки щодо немає планів. Проте він вже запропонував Ілону Маску, який підтримав Веста, коли той заявив про намір стати президентом США, стати очільником космічної програми Сполучених Штатів Америки.

Внутрішня політика

Вест заявив, що зосереджений на захисті Америки і для цього йому потрібна підтримка американських військових. Каньє вважає, що, насамперед, потрібно зосередитися на собі, а вже потім думати про інших.

Про боротьбу з коронавірусом

Каньє вважає, що для того, щоб перемогти пандемію COVID-19, треба молитися і перестати гнівити Бога своїми вчинками. Артист зізнався, що перехворів коронавірусом ще в лютому. Щодо ідеї тотальної вакцинації, то він не схвалює її.

Дуже багато наших дітей вакцинуються і опиняються паралізовані... Тож коли кажуть, що ми впораємося з COVID за допомогою вакцини, я вкрай обережний. Це позначка диявола. Вони хочуть вживити в нас чіпи, хочуть зробити все, щоб ми не змогли пройти крізь браму раю. Мені шкода, коли я кажу "вони", люди, в яких усередині диявол,

– зазначив репер.

Про аборти та смертну кару

Вест виховує чотирьох дітей, двох із яких народили сурогатні матері. Артист вважає, що за клініками, де жінкам роблять переривання вагітності, стоять прибічники панування білої раси. Виконавець категорично проти абортів та смертної кари.

Про молитви в школах

Каньє Вест вважає, що в навчання в американських школах слід повернути молитву. Сучасні діти не мають страху перед Богом та любові до нього, що працює на користь диявола. У результаті цього ми щодня дізнаємося, про вбивства, вживання наркотиків та самогубства.

Про поліцейських

Артист зазначив, що одна із його цілей – це припинення жорстокості в поліції. Він неодноразово поставав на захист афроамериканців. Після вбивства Джорджа Флойда поліцейським вкотре постало питання про дискримінацію темношкірих людей. Каньє Вест наголосив, що справедливість у поліції – це одна із перших справ, яку він вирішуватиме на посту президента.

Інші пріоритети

Кандидат у президенти США каже, що потрібно позбутися хімічних речовин. За його словами, у наших дезодорантах, зубних пастах, є хімікати, які впливають на здатність служити Богові.