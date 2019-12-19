Пластуны передали Зеленскому Вифлиемский огонь: фото

17 Читати новину українською
Пластуны передают огонь Президенту Украины / 24 канал

Национальная скаутская организация Украины – "Пласт" – передала Президенту Украины Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.

У пластунов важная и почетная миссия – ежегодно передавать Вифлеемский огонь мира Президенту Украины, украинским семьям и семьям. Огонь должен гореть на протяжении всех рождественских праздников. Доставили его в Украину из Вены.

Читайте также: Елена Зеленская украсила новогоднюю елку: эффектное фото первой леди

"Пласт" – это старейшая и самая мощная украинская молодежная организация, которая более 100 лет объединяет украинскую молодежь на высоких духовных и национальных началах согласно принципу "Служение Богу и Украине".


Пластуны передали огонь Владимиру Зеленскому / Фото 24 канал

Скаути співали пісні для Президента України

Скауты пели песни для Президента Украины / Фото 24 канал

Распространение по миру Вифлеемского огня мира – это международная скаутская акция к празднованию Рождества. Ее идея заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
сегодня
7627
Теги: LifeStyle Новогодние праздники Рождество Владимир Зеленский Президент Украины Новости культуры Новости Киева
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 06:10 Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть
Юлія Турелик 380
18 декабря 18:50 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 2682
18 декабря 16:10 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 15541
18 декабря 09:00 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 12570
17 декабря 19:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 48708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук