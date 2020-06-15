Известная певица со дня на день станет мамой. Беременная Джамала продолжает позировать на камеру и демонстрировать каждый раз округлый животик. Для очередной съемки она выбрала легкое платье с анималистическим принтом, которое выгодно подчеркнуло ее беременность.

Джамала как никто другая из звездных матерей стремится зафиксировать все изменения своего тела во время беременности. На последнем сроке она не отказывается от стильных съемок, результатами которых делится на личной странице в инстаграме. Несмотря на то, что артистка примерила множество изысканных платьев, которые акцентируют на ее округлом животике, ей каждый раз удается поражать новыми образами.

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Так, будущая мамочка позировала перед камерой в кафе Takava, совладельцем которой является ее муж Бекир. Джамала всячески подчеркивала свою беременность, чему способствовал и ее аутфит. Она появилась в воздушном платье длины миди с анималистическим принтом и откровенным декольте. Звезда накинула поверх наряда длинный джинсовый пиджак с большими карманами и оригинальным дизайном. Look завершила массивная обувь со шнурками кремового цвета.

Джамала позировала с легким макияжем, который подчеркнул глаза и добавил свежести ее образу. Стоит отметить, что во время первой беременности звезда отказалась от съемок значительно раньше и не появлялась публично на таком позднем сроке.





Беременная Джамала замыливала сеть съемкой перед родами / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Беременная Джамала очаровала сеть съемкой перед родами / Фото: Instagram / @jamalajaaa